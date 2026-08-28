Riconosciuto dai video social dopo il furto di e-bike: fermato a Verbania con lame e cocaina

VERBANIA – I filmati di videosorveglianza diffusi anche sul web dopo il furto di due biciclette elettriche hanno consentito ai carabinieri della Stazione di Gravellona Toce di rintracciare e denunciare un ragazzo di 23 anni, domiciliato nel Varesotto. Il giovane deve rispondere di furto aggravato, ricettazione, possesso ingiustificato di grimaldelli, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scattato nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto 2026 a Verbania, quando una pattuglia dell’Arma ha notato il ventitreenne in sella a una e-bike, con tratti fisici perfettamente corrispondenti alle immagini dei presunti responsabili analizzate dagli investigatori. La perquisizione ha portato al rinvenimento di attrezzi da scasso, chiavi alterate, tre lame e circa 0,22 grammi di presunta cocaina.

Gli accertamenti sul mezzo hanno confermato che si trattava proprio della bicicletta sottratta lo scorso 24 agosto, subito restituita al legittimo proprietario.

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