Minaccia il cassiere con un coltello e fugge con 3.500 euro: rapina alle Poste di Virle

VIRLE – Nella mattinata di giovedì 27 agosto 2026 all’ufficio postale di Virle Piemonte, un uomo con il volto travisato ha fatto irruzione nei locali armato di coltello, minacciando il dipendente allo sportello per farsi consegnare il denaro contante custodito in cassa, quantificato in circa 3.500 euro.

Ottenuto il bottino, il rapinatore si è dato alla fuga a bordo di un’utilitaria di colore grigio, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Durante il colpo era presente nell’ufficio anche un’anziana cliente che, sotto shock per l’accaduto, è stata colta da un improvviso malore ed è stata assistita dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri delle stazioni di Carignano e Carmagnola, giunti tempestivamente sul luogo della rapina. I militari stanno esaminando i filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona per risalire alla targa dell’auto e identificare il responsabile.

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