La Juventus cala il bis: 2-0 al Parma, i gol di Nico Gonzalez e Koopmeiners

TORINO – La Juventus conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato e inaugura con un successo la stagione davanti al proprio pubblico. All’Allianz Stadium i bianconeri superano 2-0 il Parma, al termine di una partita rimasta bloccata per oltre un’ora. A decidere la sfida sono stati Nico Gonzalez al 63’ e Teun Koopmeiners all’88’.

Primo tempo senza gol

La squadra di Luciano Spalletti parte con maggiore possesso e prova a trovare spazi contro un Parma molto compatto. I ducali, però, resistono e provano a ripartire. L’occasione più importante arriva al 33’, quando Francisco Conceição si accentra e colpisce il palo con una conclusione di sinistro.

Il primo tempo si chiude così sullo 0-0, con la Juventus più intraprendente ma poco precisa negli ultimi metri.

Nico Gonzalez sblocca la partita

Nella ripresa la Juventus aumenta la pressione e Spalletti pesca dalla panchina la soluzione decisiva. Al 57’ entra Nico Gonzalez e, dopo pochi minuti, arriva il vantaggio.

L’argentino calcia da fuori area e colpisce il palo, poi è il più rapido sulla ribattuta: la seconda conclusione, deviata da Troilo, supera Corvi e porta la Juve sull’1-0.

Il Parma prova immediatamente a reagire e Romero va vicino al pareggio, ma trova sulla sua strada un attento Vicario. La Juventus gestisce il vantaggio e continua a cercare il colpo del ko.

Koopmeiners chiude i conti

Il raddoppio arriva all’88’. Un pallone perso dal Parma permette a Locatelli di recuperare e servire Koopmeiners, appena entrato. L’olandese controlla e batte Corvi con un potente rasoterra di sinistro, firmando il definitivo 2-0.

Per la Juventus è la seconda vittoria nelle prime due giornate, dopo lo 0-1 ottenuto all’esordio sul campo del Frosinone. I bianconeri salgono così a quota 6 punti e si preparano al prossimo appuntamento, con il Milan.

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