La rivoluzione urbanistica intorno a Le Gru a Grugliasco: la Cascina Armano, la nuova Stazione SFM5 e l’ampliamento del centro commerciale

GRUGLIASCO – Molti si chiedono che cosa stia succedendo nella zona vicina al centro commerciale Le Gru a Grugliasco dove è partito un gigantesco cantiere a ovest di Torino.

Si tratta del lavori del valore di circa 200 milioni di euro finalizzati alla riqualificazione e al recupero delle aree ex industriali e agricole che prevede l’ampliamento del centro commerciale, il recupero della Cascina Armano e dell’area che la circonda, la nuova stazione ferroviaria SFR5.

La cascina Armando

La Cascina Armano costruita nel ‘700 era abbandonata da diversi anni nonostante fosse protetta dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali è un edificio di due piani con circa 900 m2 per piano che diventerà il nuovo centro multifunzionale MODE che sta per per Mode & Design. ci saranno spazi per la ristorazione per quasi 5.000 m2, cinema multisala con 9 schermi e 1.300 posti, un nuovo Home & Design District (MODE) del Piemonte, per circa 7.000 m2 di spazi di negozi per la casa e il design.

La stazione SFM5

La Nuova Stazione SFM5 permetterà di connettere in 10 minuti il polo di Grugliasco con Torino Porta Susa e il centro di Torino.

La nuova stazione ferroviaria del servizio ferroviario metropolitano linea 5 (SFM5) dovrebbe essere pronta entro il 2027 con i binari a 6 metri sotto il livello stradale e un fabbricato con sala d’attesa e servizi igienici, un piccolo parcheggio per le auto con 4 con colonnine di ricarica per veicoli elettrici, una tettoia per biciclette con portabici e il collegamento diretto alla rete ciclabile di Torino.

Lo shopping center le Gru di proprietà del colosso francese Klépierre, sarà oggetto di lavori di riqualificazione e di allargamento, con un investimento da 81 milioni di euro, che aggiungeranno 7.500 metri quadrati alla superficie. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del 2027.

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