Meteo Piemonte: soleggiato nel weekend, nuova perturbazione in arrivo a metà setimana

PIEMONTE – Dopo i temporali molto intensi che hanno interessato il Piemonte con il passaggio del fronte freddo, nei prossimi giorni è previsto un rapido miglioramento del tempo. A favorirlo sarà l’area di alta pressione presente sul Mediterraneo centrale, che porterà condizioni generalmente stabili e soleggiate.

Domani, tuttavia, sulle Alpi potranno formarsi alcune nubi, accompagnate localmente da deboli e isolati rovesci. Sul resto della regione il tempo dovrebbe mantenersi prevalentemente sereno.

Nei giorni successivi è invece atteso un graduale aumento della nuvolosità, legato all’arrivo di una nuova perturbazione dall’Europa nordoccidentale. Un fronte freddo potrebbe raggiungere le Alpi intorno alla metà della prossima settimana.

Sul fronte delle temperature, dopo il calo registrato questa mattina soprattutto nei valori minimi, è previsto un progressivo rialzo. In pianura, comunque, le temperature dovrebbero rimanere al di sotto dei 33 gradi.

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