Intossicati dal monossido in una baita a Baceno: morto un 37enne, grave un 17enne e altri quattro coinvolti

BACENO – Un margaro di 37 anni è morto e altre cinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita all’Alpe Buscagna, nell’area dell’Alpe Devero, nel territorio di Baceno. Una delle persone soccorse, un ragazzo di 19 anni, è in condizioni critiche.

L’allarme nella notte

L’allarme è scattato intorno alle 00.30, quando uno dei margari, già in stato confusionale, ha chiesto aiuto. Le difficoltà nella comunicazione hanno reso inizialmente complicato individuare il luogo dell’emergenza.

Sul posto è stato mobilitato un imponente dispositivo di soccorso, con 118, elisoccorsi di Torino e Como, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Le operazioni sono state rese difficili dalla posizione isolata della baita e dall’alta quota.

Il bilancio

Per il 37enne non c’è stato nulla da fare. Il 19enne, in codice rosso, è stato trasferito con l’elisoccorso di Como all’ospedale Niguarda di Milano.

Due uomini di 62 anni, classificati in codice giallo, sono stati trasportati dall’elisoccorso di Torino all’ospedale di Novara. Gli altri due margari sono stati invece accompagnati in ambulanza all’ospedale di Domodossola, inizialmente in codice verde. Le loro condizioni restano sotto osservazione.

Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire l’origine della presenza di monossido di carbonio all’interno della baita.

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