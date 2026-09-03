Settembre rovente (e forse da record) per il Piemonte, temperature fino a 37°C: cosa ci aspetta nei prossimi giorni?

TORINO – Lo avevamo già anticipato: il caldo non concede tregua al Piemonte.

Caldo anche a Settembre

Secondo l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, la nostra regione sta per registrare giornate che potrebbero nuovamente passare alla storia della climatologia piemontese per il mese di settembre, peraltro dopo l’estate meteorologica più calda da inizio rilevazioni.

Nei prossimi giorni l’anticiclone subtropicale porrà infatti nuovamente i suoi massimi sulla Francia, determinando un’imponente avvezione di aria molto calda in quota anche verso il Piemonte, dove lo zero termico potrà spingersi in prossimità dei 5.000 metri di quota sulle Alpi occidentali.

Le condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, unite ad un flusso di correnti da Ovest-Nord/Ovest, favoriranno il raggiungimento di temperature molto elevate sulla pianura piemontese soprattutto tra venerdì 4 e sabato 5 settembre, con valori massimi fino a 34-36 °C tra Torinese, Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Novarese, localmente con picchi di 37 °C non esclusi nel pomeriggio di sabato, dove è atteso anche un moderato disagio bioclimatico a causa dell’afa.

Ma il caldo, prosegue Vuolo, è destinato comunque a proseguire anche tra domenica e l’inizio della prossima settimana, seppur con una lieve flessione dei valori massimi che si manterranno superiori ai 30-33 °C quasi ovunque al di sotto dei 500 metri di quota, ma con tendenza ad un aumento dei valori minimi notturni complice una parziale nuvolosità che manterrà le temperature non inferiori ai 22-24 °C nelle aree densamente urbanizzate delle città.

Ad ora – conclude il meteorologo – analizzando la serie storica omogenea e plurisecolare della città di Torino, non si esclude nel corso del fine settimana, il possibile raggiungimento – ed eventuale superamento – dell’attuale primato di temperatura massima assoluta e minima assoluta più elevata per il mese di settembre, rispettivamente di +35.3 °C del 09/09/1895 e di +23.0 °C del 01/09/2024.

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