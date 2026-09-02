Ancora caldo in Piemonte: torna il bollino rosso, picchi percepiti fino a 35°C

TORINO – L’estate non concede tregua al Piemonte.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore emesso da Arpa Piemonte, nei prossimi tre giorni la regione affronterà un deciso e progressivo incremento delle temperature percepite e del disagio bioclimatico.

Se nella giornata di mercoledì 2 settembre le condizioni di criticità sono rimaste contenute – con un Livello 1 – Debole disagio a Torino, Alessandria, Asti, Novara e Vercelli, e un Livello 0 a Cuneo, Biella e Verbania -, a partire da giovedì 3 settembre si assisterà a un generalizzato peggioramento.

Giovedì scatta il Livello 2 in 5 capoluoghi

Giovedì 3 settembre le temperature percepite supereranno i 34°C in diverse zone del territorio regionale. Torino, Alessandria, Asti, Novara e Vercelli entreranno in Livello 2 (Moderato disagio/Allerta Arancione). Alessandria: temperatura massima reale di 34°C con percepita fino a 35°C. Torino e Asti: massima percepita di 34°C. Biella, Cuneo e Verbania: saliranno a Livello 1 (Debole disagio) con percepite tra 30°C e 32°C.

Venerdì 4 settembre: bollino rosso ad Alessandria e Asti

La giornata più critica dell’ondata di caldo sarà quella di venerdì 4 settembre, quando per due capoluoghi scatterà il massimo livello di allerta, il Livello 3 (Forte disagio/bollino rosso): Alessandria: al suo 11° giorno consecutivo di caldo, registrerà una temperatura percepita massima di 35°C. Asti: al 9° giorno consecutivo di caldo, raggiungerà anch’essa una temperatura percepita di 35°C e minima percepita di 18°C.

A Torino, Novara e Vercelli si confermerà il Livello 2 con percepite rispettivamente di 34°C, 33°C e 34°C. Anche Cuneo passerà a Livello 2 (percepita 32°C), mentre Biella e Verbania rimarranno in Livello 1 con temperature percepite fino a 32°C.

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