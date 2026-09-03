Si fingono appartenenti alle forze dell’ordine per raggirare i cittadini: allarme per la nuova truffa a Rivarolo Canavese

RIVAROLO CANAVESE – Una nuova – ma neanche tanto – truffa minaccia la tranquillità dei cittadini di Rivarolo Canavese: si tratta dell’ennesimo tentativo di raggiro telefonico da parte di malviventi che si spacciano per appartenenti alle forze dell’ordine per sottrarre denaro e oggetti di valore.

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A diffondere la notizia è Alessia Cuffia, assessore del Comune di Rivarolo, che sui social ha annunciato inoltre di essere stata contattata direttamente dai carabinieri di Rivarolo Canavese affinché si potesse diffondere la segnalazione.

Alcuni cittadini vengono contattati telefonicamente da persone che, spacciandosi per appartenenti alle Forze dell’Ordine, comunicano che sarebbe necessario presentarsi o essere convocati in caserma, utilizzando questo pretesto per rendere credibile la telefonata e tentare di raggirare la vittima.

NON FIDATEVI.

Se ricevete una telefonata di questo tipo e avete anche solo un dubbio, interrompete la conversazione e verificate autonomamente contattando i Carabinieri attraverso i numeri ufficiali o chiamando il 112.

Soprattutto, non fornite dati personali, bancari, codici, password e non consegnate denaro o oggetti di valore a nessuno sulla base di una richiesta ricevuta telefonicamente.

Parlatene anche con genitori, nonni, parenti e persone anziane, che spesso sono il bersaglio privilegiato di questi tentativi.

Condividiamo il più possibile: una semplice informazione può evitare che qualcuno cada nella trappola.

Grazie ai Carabinieri di Rivarolo Canavese per la segnalazione e per il costante lavoro sul territorio.