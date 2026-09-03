Torino, blitz tra San Salvario e Nizza Millefonti: 2 arresti, 150 chili di alimenti sequestrati e oltre 17mila euro di multe

TORINO – Una operazione ad ampio raggio della polizia di Stato ha setacciato nei giorni scorsi i quartieri di San Salvario e Nizza Millefonti, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio proseguito dal pomeriggio fino a tarda sera. Il bilancio del blitz porta al pettine 168 persone identificate, 2 arresti e pesante sanzioni a 5 esercizi pubblici.

Alimenti contaminati e locali fuorilegge: i controlli nelle attività

Le criticità maggiori sono emerse durante l’ispezione degli esercizi commerciali della zona, dove le forze dell’ordine e gli enti di controllo hanno riscontrato gravi violazioni amministrative e igienico-sanitarie.

Locale etnico di via Nizza: gli agenti hanno posto sotto sequestro 150 kg di cibo (carne, impasti, farine e sughi) conservati in condizioni pessime. Negli ambienti dedicati alla preparazione degli alimenti, dietro i frigoriferi e sotto le pedane del bancone è stata accertata la presenza di blatte e infestanti. Al titolare è stata comminata una sanzione igienico-sanitaria di 1.000 euro. L’Ispettorato del Lavoro ha inoltrato il provvedimento di sospensione dell’attività con un’ulteriore multa di 3.000 euro per la mancata nomina del responsabile della sicurezza (RSPP).

Ristorante giapponese di via Saluzzo: la struttura è risultata aperta e operativa nonostante fosse già gravata da un provvedimento di sospensione in corso. Per la palese violazione sono scattate sanzioni per oltre 7.000 euro .

Minimarket sotto i portici di via Nizza: riscontrati l’utilizzo di sacchetti non biodegradabili e la mancata revisione della bilancia. Multe complessive per oltre 5.000 euro .

Locale di via Genova: sanzionata la titolare per quasi 2.000 euro a causa di carenze igieniche e mancata esposizione della SCIA.

Bar in zona Lingotto-Millefonti: sanzione da 1.000 euro per la presenza di un frigorifero privo del termometro per il controllo della temperatura.

Due arresti durante le verifiche

Nel corso delle attività di pattugliamento sono scattate anche le manette per due uomini:

Un soggetto, raggiunto da un ordine di carcerazione, dovrà scontare una pena residua di 6 mesi e 20 giorni di reclusione. Un uomo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di tentata truffa e violazione di domicilio.

La macchina dei controlli

L’operazione interforze è stata coordinata dal Commissariato di P.S. Barriera Nizza e ha visto l’impiego sinergico del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, del V Reparto Mobile, della polfer di Porta Nuova, della Polizia Locale, dell’ASL-SIAN, dell’Ispettorato del Lavoro, affiancati dai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

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