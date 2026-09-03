Investito mentre fugge dalla polizia, poi la folla accerchia le volanti a Torino

TORINO – Serata di caos in corso Principe Oddone a Torino, dove un uomo è stato investito da un’auto dopo essersi lanciato in mezzo alla carreggiata nel tentativo, secondo la ricostruzione degli investigatori, di sfuggire a un controllo della Polizia di Stato.

L’episodio è avvenuto durante un’attività di controllo. L’uomo, che gli investigatori ritengono possa essere uno spacciatore, alla vista degli agenti avrebbe cercato di allontanarsi attraversando la strada e si sarebbe quindi buttato tra le auto in transito.

A quel punto è avvenuto l’impatto con una vettura. Il conducente non avrebbe avuto il tempo di evitare il fuggitivo, che è stato travolto e successivamente soccorso dal personale sanitario. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Al momento non è ancora stata accertata la sua identità. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi.

Cinquanta persone in strada

Subito dopo l’investimento la situazione è rapidamente degenerata. Circa cinquanta persone si sono riversate in strada, provocando un blocco della circolazione e accerchiando, in alcuni momenti, anche le volanti della polizia intervenute sul posto.

Secondo quanto ricostruito, alcuni dei presenti avrebbero cercato di avvicinarsi al conducente dell’auto, con l’intenzione di aggredirlo. L’automobilista, secondo le prime informazioni, si sarebbe infatti trovato improvvisamente davanti l’uomo e non avrebbe avuto la possibilità di evitare l’impatto.

Gli agenti della Polizia di Stato già presenti in corso Principe Oddone hanno gestito la situazione e impedito che la tensione sfociasse in ulteriori episodi di violenza. Sul posto sono poi intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella raccolta delle testimonianze, insieme al personale sanitario.

Indagini sulla dinamica

Ora saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto, dalle fasi del controllo di polizia fino alla fuga e all’investimento.

Gli investigatori dovranno inoltre verificare l’identità dell’uomo e ricostruire le ragioni per cui avrebbe cercato di sottrarsi al controllo. Al momento, l’ipotesi che si tratti di un pusher resta una valutazione investigativa e dovrà essere verificata dagli accertamenti.

Intanto, la serata di tensione in corso Principe Oddone ha richiesto l’intervento di più pattuglie e provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Non sono mancate le polemiche politiche sulla situazione della sicurezza nelle strade di Torino.

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