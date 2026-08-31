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AlessandriaCronaca

Scontro tra auto e cisterna fra Tortona e Sale, muore un 26enne

Ci sono anche due feriti. Ancora ignota l’identità del ragazzo deceduto
Marco Lovisolo

Pubblicato

27 secondi fa

il

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TORTONA – Inizia malissimo la mattinata sulle strade alessandrine. Un giovane di 26 anni è morto in un grave scontro avvenuto attorno alle 7.30 sulla Statale 211 tra Tortona e Sale (AL). Secondo le prime ricostruzioni, un’auto si è scontrata con un’autocisterna. Ci sono anche due feriti, uno dei quali è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Tortona.

Per approfondire:

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, che sta effettuando le verifiche e i rilievi, i Vigili del fuoco e le squadre Anas per la gestione della circolazione.

Informa Anas che il traffico sulla Statale è temporaneamente rallentato, in entrambe le direzioni all’altezza di Tortona, e si viaggia a senso unico alternato.

Notizia in aggiornamento…

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