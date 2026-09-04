Ruba due lattine, prende a pugni la barista e tenta la fuga in tram, ma sale alla fermata “Questura”: arrestato a Torino

TORINO – Ha preso due lattine dal frigorifero di un bar di via Cernaia, si è allontanato senza pagarle e, quando la dipendente ha cercato di fermarlo, l’ha colpita con un pugno al volto. La fuga è però durata poco: un agente della Polizia di Stato libero dal servizio ha assistito alla scena e lo ha inseguito, riuscendo a bloccarlo a bordo di un tram.

È successo nei giorni scorsi nel centro di Torino. A finire in arresto è stato un 27enne, accusato di rapina impropria.

Il furto e l’aggressione in piazza XVIII Dicembre

L’intervento della Polizia è scattato dopo la segnalazione alla Centrale Operativa di una rapina appena consumata all’interno di un bar di via Cernaia.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, il giovane avrebbe prelevato dal frigorifero del locale due lattine, per poi allontanarsi senza pagare. La dipendente lo ha seguito all’esterno, nel tentativo di fermarlo.

Una volta raggiunto in piazza XVIII Dicembre, però, il 27enne avrebbe reagito colpendola con un pugno al volto, all’altezza dello zigomo. La donna è caduta a terra e l’uomo si è dato alla fuga, dirigendosi nuovamente verso via Cernaia.

L’agente libero dal servizio assiste alla scena

Proprio in quel momento, nella zona stava transitando un agente della Polizia di Stato in forza al Commissariato Madonna di Campagna, libero dal servizio. Il poliziotto ha assistito all’aggressione e si è immediatamente posto all’inseguimento del presunto responsabile.

Il 27enne, nel frattempo, aveva raggiunto la banchina della fermata “Questura” ed era salito a bordo di un tram.

L’agente si è qualificato come appartenente alle Forze dell’Ordine e ha intimato al conducente di chiudere le porte del mezzo, impedendo così al giovane di scendere e continuare la fuga. Il 27enne è stato quindi trattenuto fino all’arrivo della pattuglia della Volante dell’UPGSP.

In tasca anche un tagliaunghie modificato

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nella tasca dei pantaloni del 27enne un tagliaunghie dotato di una lima estraibile curvata, con la punta già estratta e pronta all’uso.

L’oggetto è stato sequestrato in quanto ritenuto, secondo la Polizia, presumibilmente utilizzabile come oggetto atto ad offendere.

Al termine degli atti di rito, il 27enne è stato condotto presso le Camere di Sicurezza San Paolo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato vale pertanto la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

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