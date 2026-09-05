Il Toro vince a Firenze, per i viola è già crisi

TORINO – Era già una partita da psicodramma quella tra Fiorentina e Torino, entrambi in arrivo da due sconfitte nelle prime due giornate. La spuntano i granata, che riescono a ribaltare il gol iniziale dei viola.

Il Toro domina il primo tempo, che chiude con un possesso di palla superiore al 60% ma non riesce a segnare. In grande spolvero Cacciamani.

Nella ripresa cambia tutto e sono i viola a prendere l’iniziativa, con la differenza che trovano anche subito il gol con Pellegrini, complice una papera piuttosto evidente di Perri.

Il Toro fatica a rientrare in partita ma poi Mandragora pesca il jolly e pareggia con un gran tiro da 25 metri. Siamo 74′ e la partita cambia ancora.

All’82’ cross da destra di Belghali, Ché Adams da terra batte il portiere e porta in vantaggio il Toro.

Nei minuti che mancano la Fiornetina prova a rovesciarsi in avanti alla ricerca del pareggio ma non riesce ad essere pericolosa e incassa la terza sconfitta su tre partite. La panchina di Grosso è a serio rischio.

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