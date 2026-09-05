Panettone Day 2026, il miglior panettone al cioccolato arriva da Bra

MILANO – Un importante riconoscimento per la pasticceria piemontese arriva da Milano: il panettone al cioccolato della Pasticceria Asselle di Bra, in provincia di Cuneo, è stato proclamato vincitore della categoria dedicata al cioccolato al Panettone Day 2026.

La premiazione si è svolta giovedì 3 settembre a Milano, al termine della finale del concorso che da anni mette a confronto alcuni dei migliori lievitati artigianali italiani. A conquistare il primo posto nella categoria Panettone al Cioccolato è stata Magda Fasciglione della Pasticceria Asselle di Bra, portando così il nome della città della provincia di Cuneo sul gradino più alto del podio.

Un risultato che premia il lavoro della pasticceria braidese e che conferma ancora una volta la qualità della produzione dolciaria piemontese, anche in un settore fortemente legato alla tradizione nazionale come quello del panettone artigianale.

Il panettone di Bra premiato tra i migliori d’Italia

Il Panettone Day è nato dalla collaborazione tra Braims, marchio di CSM Ingredients, e Novacart, azienda che quest’anno celebra il centenario dalla fondazione. Il concorso è considerato uno degli appuntamenti più longevi e autorevoli dedicati al panettone artigianale italiano.

La finale dell’edizione 2026 ha riunito i migliori professionisti selezionati durante la prima fase del concorso, disputata nel mese di luglio. I lievitati sono stati valutati rigorosamente in forma anonima da una giuria presieduta dal Maestro Gino Fabbri, affiancato dalla Pastry Star Marco Pedron, dal Pastry Chef Paolo Pompetti e da Arianna Verucci, vincitrice della precedente edizione.

Per arrivare al verdetto sono stati analizzati diversi elementi tecnici e sensoriali, dall’alveolatura alla cottura, passando per profumo e gusto. Per ciascuna categoria sono state inoltre considerate le caratteristiche specifiche richieste dal tipo di lievitato.

Tra i panettoni sottoposti alla valutazione della giuria, dunque, quello realizzato dalla Pasticceria Asselle di Bra ha convinto gli esperti nella categoria Panettone al Cioccolato, conquistando il titolo nazionale.

Una sfida tra tradizione e innovazione

L’edizione 2026 ha confermato le categorie dedicate al Panettone Tradizionale, al Creativo Dolce, al Panettone al Cioccolato e ai Cereali Antichi Waldkorn. Quest’anno è stata inoltre introdotta una nuova sezione dedicata al Panettone Creativo Salato, pensata per valorizzare un’evoluzione del grande lievitato sempre più presente anche nelle proposte gastronomiche contemporanee.

Il debutto della categoria salata racconta infatti come il panettone non sia più legato esclusivamente al consumo durante le festività natalizie, ma sia diventato un prodotto sul quale i pasticceri possono sperimentare nuovi abbinamenti e nuove occasioni di consumo, dall’aperitivo alle proposte gourmet.

«Anche quest’anno Panettone Day ci ha permesso di assaggiare interpretazioni di altissimo livello, espressione di tecnica, passione e grande attenzione alla qualità», ha commentato il presidente di giuria Gino Fabbri, sottolineando come il grande lievitato italiano continui a rinnovarsi mantenendo il legame con la tradizione.

Gli altri vincitori del Panettone Day 2026

Oltre al riconoscimento conquistato dalla Pasticceria Asselle di Bra, la finale ha assegnato i premi nelle altre categorie.

Per il Panettone Tradizionale il primo posto è andato ad Alessandro Botti di La Palma 1914 di Palazzago, in provincia di Bergamo. Seconda Michela Giovanelli della Pasticceria Alessia di Bonate Sotto, terzo Edoardo Foglieni di Daele Banqueting di Quattro Castella, quarto Tiziana Caruso del Bar Pasticceria Caruso di Scauri e quinto Andrea Songia della Pasticceria Fumagalli Albese con Cassano.

Il premio per il Panettone Creativo Dolce è stato assegnato a Francesco Bertolini di Casa del Dolce Bertolini & Figli di Cologna Veneta, mentre quello per il Panettone ai Cereali Antichi Waldkorn è andato a Francesco Paolella della Pasticceria Bar Big di Telese Terme.

Infine, il primo vincitore della nuova categoria Panettone Creativo Salato è Antonio Giannotti di Perrotta di Montella.

Per Bra, però, il risultato più importante è quello ottenuto da Magda Fasciglione e dalla Pasticceria Asselle, che con il loro panettone al cioccolato hanno conquistato un premio nazionale in una delle competizioni di riferimento per la pasticceria artigianale italiana.

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