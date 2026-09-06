Alba commemora le vittime degli eccidi tedeschi e i soldati deportati nei lager

ALBA – Si terrà domenica 13 settembre ad Alba (CN) la cerimonia in ricordo dell’eccidio all’ex Caserma Govone, di Luigi Rinaldi e dei soldati deportati nei lager in Germania.

La cerimonia inizia alle ore 11.30 con la deposizione di una corona di alloro sul monumento dedicato agli Alpini nel parco Divisione Cuneense in corso Fratelli Bandiera.

A seguire, il corteo si sposterà all’inizio di corso Piave, fino a raggiungere l’ex Caserma Govone, dove ci sarà la deposizione di una seconda corona di alloro sulla lapide dedicata a Luigi Rinaldi, sul muro della ex caserma, in memoria della prima vittima della lotta di Liberazione nazionale. Rinaldi fu trucidato dai nazifascisti il 12 settembre 1943.

La ex caserma, oggi sede di un plesso scolastico, fu teatro di due esecuzioni capitali eseguite al suo interno il 12 settembre 1943 e il 13 settembre 1944. La prima eseguita dai tedeschi contro 4 soldati del Regio esercito appartenenti al 43° Reggimento fanteria della 36a Divisione “Forlì” (due dei quali rimasti ignoti); l’altra ebbe come vittima il partigiano Gennaro Sangiano.

Un’altra corona sarà quindi deposta domenica prossima nell’angolo della stessa ex caserma dove altre due lapidi ricordano proprio, da una parte, Gianfranco Caccia, Attilio Bonalumi e gli altri due fanti fucilati, e dall’altra Gennaro Sangiano.

L’evento è organizzato da Comune di Alba, Associazione Beato Padre Giuseppe Girotti, Centro Culturale San Giuseppe, Associazioni Combattentistiche Albesi, Gruppo ANA e ANPI di Alba.

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