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Calcio femminile, la Juventus approda alle semifinali di Serie A Women’s Cup, battuto 1-0 il Milan
Domani, 7 settembre, il sorteggio per conoscere data e orario della semifinale. ci sono anche Roma, Sassuolo e Inter
BIELLA – Semifinale conquistata. Dopo le due vittorie contro le squadre di Como, nella gara giocata alle 12.30 di oggi la Juventus Women supera 1-0 il Milan nella terza giornata della Serie A Women’s Cup, la competizione nata l’anno scorso che impegna le 12 squadre di serie A femminile. Il Milan era arrivato alla sfida del Pozzo-Lamarmora di Biella con a disposizione un solo risultato utile per passare il turno: la vittoria, dopo il pari alla prima contro il Como Women e la vittoria contro il Como 1907.
A Biella però a spuntarla è la squadra di Guerrero, grazie alla rete al 78’ di Ana Capeta.
Primo tempo che inizia a ritmi bassi, con il Milan che prende progressivamente campo, ma trova sulla sua strada una grande Larissa Rusek che para tre volte. Le bianconere si fanno vedere sul finale con un tiro di Chiba.
Nel secondo tempo Juve più convinta. Dopo un’occasione per Redondo, al 78’ sono Capeta e Noordman a confezionare il gol che risulterà decisivo, grazie a una ripartenza perfetta. Raddoppio sfiorato poco dopo con Salvai. Nel finale, esce anzitempo per infortunio proprio Capeta. La Juve resiste poi ai tentativi del Milan, pericoloso con Park
Domani, 7 settembre, il sorteggio per conoscere data e orario della semifinale di Serie A Women’s Cup. Oltre alla Juventus, sono qualificate anche Sassuolo, Roma e Inter
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