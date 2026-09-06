Calcio, Serie A: la Juve riacciuffa il Milan al 92′, allo Stadium finisce 1-1

TORINO – Passano le stagioni, sembra sempre sul punto di partire, ma è ancora Federico Gatti l’uomo della provvidenza per la Juventus. Il centralone italiano è stato la mossa della disperazione di Spalletti, che lo ha inserito all’89’ per fare il centravanti, e ha avuto ragione. Il difensore ha impattato al 92′ un cross perfetto di Koopmeiners sugli sviluppi di un calcio di punizione, pareggiando il vantaggio Milan siglato da un altro neo-entrato, Alphadjo Cissé, al 69′.

Partita con un ritmo non elevatissimo, soprattutto nel primo tempo. La squadra di Spalletti colleziona più azioni offensive di quella di Amorim: pimpante Nico Gonzalez, schierato titolare dal tecnico di casa, impegna Maignan al 12′. Portiere francese che si ripete al 25′ su Chico Conceiçao, ancora imbeccato da Nico. Il portoghese molto sfortunato oggi: Maignan gli prende anche il diagonale al 38′, mentre nel secondo tempo è il palo a fermare un suo gran tiro da fuori. Per il Milan solo qualche occasione potenziale, ma sono proprio i rossoneri a passare al 69′ con Cissé, entrato poco prima al posto di uno spento Saelemaekers.

Nel finale i bianconeri si riversano in avanti progressivamente, ma Kolo Muani ha ancora le polveri bagnate. Alla fine è Gatti a trovare il pari, perso da Loftus Cheek sul traversone dalla sinistra

Tanti gli errori tecnici su ambo i lati, da segnalare l’ingresso – ottimo – di Woltemade.

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