Cristina Seymandi annuncia la sua candidatura in vista delle elezioni a Torino del 2027

Cristina Seymandi, l’imprenditrice torinese, diventata famosa per la separazione sentimentale da Massimo Segre, ha annunciato con una intervista a Repubblica di stare preparando una sua lista civica in vista delle Comunali a Torino del 2027.

Sto lavorando a un programma elettorale ma voglio restare indipendente dai partiti. Mi candido perché ho una figlia di vent’anni e vorrei rimanesse a Torino. Fa ingegneria aerospaziale e desidero che resti a lavorare qui per orgoglio nei confronti della sua città» dice e inizia subito a sciorinare i punti del suo programma: caro affitti, sicurezza, industria e soprattutto un tema che sarà dirimente per questa tornata elettorale, le periferie. Parto da un dato fondamentale, i canoni di locazione a Torino sono aumentati dell’83% rispetto agli anni pre Covid. Come fa una coppia giovane a mettere su famiglia? Così la periferia si allarga sempre di più.