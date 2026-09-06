Il grande giorno del Palio di Asti: alle 18 la finale

ASTI – Per gli astigiani è probabilmente il giorno più importante dell’anno. Oggi, domenica 6 settembre, si corre il 751esimo Palio di Asti: tra poco, alle ore 10, il primo appuntamento della giornata, con la cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino nelle parrocchie. A seguire, la sfilata nelle vie dei rioni.

Alle 11, in piazza San Secondo, prenderà il via l’esibizione degli sbandieratori dell’Asta

Alle 14 da piazza Cattedrale prenderà il via il Corteo storico, con 1200 figuranti in rappresentanza dei 21 tra Rioni, Borghi e Comuni partecipanti. Il corteo attraverserà il centro storico diretto a piazza Alfieri. In testa alla sfilata il Gruppo del Capitano del Palio e gli sbandieratori dell’Asta; a chiudere il Carroccio, simbolo della libertà dei Comuni, scortato dagli armigeri.

Dalle 16 la corsa da tre batterie da sette cavalli montati a pelo, poi una nuova esibizione degli sbandieratori, e infine, dalle 18, il momento più atteso: la finale a nove cavalli, con l’assegnazione del Palio. Al vincitore verrà assegnato il Drappo del Palio, ma sono previsti premi per tutti i classificati: al secondo spetta una borsa piena di monete d’argento, al terzo gli speroni d’argento, al quarto un gallo vivo, al quinto una coccarda nei colori di Asti, all’ultimo, infine, acciuga e insalata.

Ieri molto emozionante (soprattutto per genitori e nonni ai lati delle strade) la sfilata dei piccoli, con i giovanissimi figuranti impegnati in giochi medievali. Si sono tenute anche le prove per la finale di oggi.

Tra il pubblico era presente anche Emanuele Filiberto di Savoia.

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