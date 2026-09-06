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Investito da un’auto a Biella, pensionato in gravi condizioni

Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso
Marco Lovisolo

Pubblicato

3 secondi fa

il

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BIELLA – Nel quartiere Chiavazza a Biella un 70enne è stato investito da un’auto, il cui conducente si è subito fermato per prestare soccorso. La vittima dell’investimento, avvenuto ieri poco prima delle 20, è però in gravi condizioni: soccorso da un’ambulanza medicalizzata, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Ponderano.

Sul posto anche le Forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.

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