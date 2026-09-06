Investito da un’auto a Biella, pensionato in gravi condizioni

BIELLA – Nel quartiere Chiavazza a Biella un 70enne è stato investito da un’auto, il cui conducente si è subito fermato per prestare soccorso. La vittima dell’investimento, avvenuto ieri poco prima delle 20, è però in gravi condizioni: soccorso da un’ambulanza medicalizzata, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Ponderano.

Sul posto anche le Forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese