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Macabra scoperta in val Vigezzo: ritrovati resti umani, non ancora identificati

L’allarme è stato lanciato da due cercatori di funghi questa mattina
Marco Lovisolo

Pubblicato

18 secondi fa

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Una vista della val Vigezzo - Foto di Kyllwtr CC BY 3.0
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MALESCO – Questa mattina due cercatori di funghi hanno lanciato l’allarme: nei boschi vigezzini della val Loana hanno trovato resti umani. Hanno chiamato subito il 112, sul posto hanno sono arrivati i volontari del Soccorso alpino civile e i finanzieri del Sagf. I resti sono stati recuperati a quota 1600 metri, nella zona dell’alpe Cavalla, comune di Malesco (VB) e trasportati all’obitorio dell’ospedale Castelli di Verbania, dove sono stati ricomposti.

Per approfondire:

È già stata informata la Procura, che domani assegnerà incarichi per autopsia ed eventuali altri esami specifici. È probabile che siano di una persona, al momento non identificata, vittima di incidente in montagna.

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