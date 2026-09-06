A Bosconero si insedia il nuovo parroco don Alberto dopo il caso di don Mario

BOSCONERO – Si è presentato oggi al suo nuovo “gregge” don Alberto Carlevato, prima nella chiesa di Bosconero gremita, poi in quella di San Benigno, nel Torinese. Le comunità lo hanno accolto bene, ma persiste dispiacere per la vicenda dell’amato ex parroco don Mario Viano, dimessosi sei mesi fa dopo un controllo dei Carabinieri in canonica, in cui erano stati trovati diversi animali e 200 grammi di marijuana.

In una lettera, pubblicata anche sui social, un gruppo di fedeli ha obiettato al vescovo di Ivrea, monsignor Daniele Salera, la mancata risposta ai tentativi di contatto finalizzati a chiedere spiegazioni su quanto accaduto a don Mario, che sarebbe stato sospeso dagli incarichi fino alla conclusione dell’indagine della procura di Ivrea.

Alla messa, a Bosconero, c’erano anche fedeli da Mazzè, Villareggia e Montalenghe, sempre nel Torinese, dove don Alberto ha vissuto per 25 anni e svolto il suo ministero. In questi paesi sono nate mobilitazioni popolari per far cambiare idea al Vescovo, che però non è tornato sui suoi passi e ha “spostato” don Alberto.

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