Rossa, escursionista e cane si perdono nei boschi: tratti in salvo dai vigili del fuoco

ROSSA – Pomeriggio di apprensione ma a lieto fine nel comune di Rossa, in Valsesia, dove un escursionista si era smarrito durante una passeggiata in compagnia del suo cane.

L’allarme è stato lanciato tempestivamente, facendo scattare le operazioni di ricerca gestite dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo. A svoltare l’intervento è stata la Centrale di Vercelli, riuscita a risalire alla posizione esatta dell’uomo grazie alla geolocalizzazione della cella telefonica a cui era allacciato lo smartphone dello sventurato.

Una volta individuata la zona, sul posto è sorvolato l’elicottero del Reparto Volo di Torino. I soccorritori si sono calati e hanno raggiunto l’escursionista che, fortunatamente, è risultato in buone condizioni di salute. Entrambi i malcapitati – l’uomo e il suo fedele amico a quattro zampe – sono stati quindi recuperati a bordo del velivolo e trasportati in sicurezza a valle.

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