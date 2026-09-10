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Dopo la crisi respiratoria Emma Bonino lascia la terapia intensiva del Santo Spirito, trasferita in struttura privata

La famiglia di Emma Bonino chiede il massimo riserbo

Pubblicato

21 secondi fa

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ROMA – Rimangono ancora molto delicate le condizioni di Emma Bonino.

Per approfondire:

La leader radicale, originaria di Bra, è stata trasportata il 7 settembre in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito di Roma, dove era arrivata in codice rosso a causa di una insufficienza respiratoria. 

Emma Bonino trasferita in una struttura privata

Oggi, a quanto apprendiamo, Emma Bonino ha lasciato la terapia intensiva dell’ospedale romano per essere trasferita in una struttura privata.

La decisione era stata presa ieri dopo un consulto tra il suo medico curante Claudio Santini e gli specialisti del Santo Spirito. Viste le condizioni delicate della Bonino, la famiglia chiede il massimo riserbo circa la struttura dove la leader politica è stata trasferita.

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