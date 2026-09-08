Il Blue Bar di Profondo Rosso torna in Piazza CLN per la festa di via Roma, ma questa volta è un vero bar

TORINO – Per una sera il Blue Bar di Profondo Rosso tornerà a vivere nel cuore di Torino. Non sullo schermo, ma proprio nel luogo in cui, nel 1975, Dario Argento fece costruire la scenografia del celebre locale per le riprese del suo film.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre, in occasione della Festa di Via Roma, quando Piazza CLN si trasformerà nuovamente, almeno per qualche ora, nel set di uno dei film più iconici ambientati a Torino.

La particolarità è che questa volta il Blue Bar sarà un locale vero. E soprattutto sarà possibile ordinare qualcosa da bere e da mangiare.

Il Blue Bar non è mai esistito davvero

È una delle curiosità più affascinanti legate a Profondo Rosso. Il Blue Bar che appare nel film non era infatti un locale torinese realmente esistente.

La troupe di Argento aveva costruito la scenografia direttamente in Piazza CLN, sotto i portici, per trasformare quella parte della piazza in uno degli ambienti più riconoscibili della pellicola. Terminato il lavoro, il set venne smontato.

Nel film, però, il Blue Bar è rimasto impresso nella memoria degli spettatori.

È qui che Carlo, il personaggio interpretato da Gabriele Lavia, suona il pianoforte per arrotondare. Un ambiente apparentemente normale, ma allo stesso tempo sospeso e inquietante, perfettamente coerente con l’atmosfera del film.

Per l’ambientazione del locale, Argento si ispirò a Nighthawks, il celebre dipinto di Edward Hopper, trasformando il bar in uno spazio quasi fuori dal tempo, incastonato nell’architettura monumentale di Piazza CLN.

Il Blue Bar torna dopo 51 anni

A distanza di 51 anni dall’uscita di Profondo Rosso, quella scenografia tornerà dunque ad affacciarsi sulla piazza, se non proprio identica all’originale, quantomeno molto simile.

L’operazione è stata ideata da Alberto Marchetti e Cocchi, due realtà legate alla tradizione gastronomica torinese, che per l’occasione ricreeranno il Blue Bar sotto il porticato di Piazza CLN.

Il progetto gioca proprio sul confine tra memoria cinematografica e vita quotidiana. Nel film il Blue Bar era un set costruito per la macchina da presa; questa volta sarà invece uno spazio destinato al pubblico della Festa di Via Roma.

E c’è una differenza non secondaria: questa volta al Blue Bar si potrà davvero bere e mangiare.

Protagonisti della serata saranno infatti i cocktail preparati con i Vermouth Cocchi e il gelato artigianale di Alberto Marchetti, in un incontro tra due prodotti profondamente legati alla storia gastronomica della città.

La scelta della location non è casuale. Casa Marchetti si trova infatti proprio accanto al luogo in cui venne allestito il Blue Bar originale, creando una sorta di continuità fisica tra il set del 1975 e l’iniziativa del 2026.

Dal set di Dario Argento a un bar da vivere

L’idea è quindi quella di trasformare per una sera una delle più celebri location cinematografiche torinesi in un luogo reale, riportando nella piazza un’immagine che appartiene ormai all’immaginario collettivo della città.

«È emozionante poter riportare il Blue Bar proprio nel luogo in cui era stato costruito per Profondo Rosso – racconta Alberto Marchetti –. Piazza CLN è un luogo speciale di Torino e per una sera avremo la possibilità di far dialogare una storia cinematografica entrata nell’immaginario collettivo con il gelato e con il Vermouth, due elementi che appartengono profondamente alla cultura della nostra città».

Sulla stessa linea Roberto Bava, amministratore delegato di Cocchi, che sottolinea il legame tra il Vermouth di Torino e la storia cinematografica della città.

«Il Vermouth di Torino Cocchi appartiene alla storia di Torino e il Blue Bar appartiene alla storia cinematografica della città», spiega Bava, evidenziando come entrambi siano capaci di «creare un’atmosfera e raccontare un luogo».

Piazza CLN torna protagonista

Il Blue Bar sarà uno degli elementi più curiosi della Festa di Via Roma, in programma sabato 12 settembre nel centro di Torino.

L’evento accompagnerà la nuova dimensione pedonale di Via Roma e coinvolgerà diversi luoghi del centro cittadino. Tra questi ci sarà proprio Piazza CLN, che per una sera tornerà ad avere un’atmosfera molto particolare.

Per gli appassionati di cinema sarà anche l’occasione per ritrovare dal vivo una delle location più famose del cinema di Dario Argento.

Per tutti gli altri, invece, sarà semplicemente un bar particolare dove fermarsi per un gelato o un cocktail.

Con una piccola differenza rispetto al 1975: questa volta il Blue Bar non sarà soltanto una scenografia. Sarà possibile entrarci e viverlo davvero.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese