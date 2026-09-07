Emma Bonino grave in ospedale a Roma

ROMA – Emma Bonino, leader radicale, è stata trasportata questa sera in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito di Roma, dove è arrivata in codice rosso. Il ricovero sarebbe dovuto ad insufficienza respiratoria. L’esponente radicale sarebbe comunque cosciente.

Emma Bonino, nata a Bra nel 1948, è tra le maggiori figure della storia del riformismo italiano. Nel novembre 2025 l’ultimo ricovero.

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