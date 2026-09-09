Con i temporali è arrivata anche la grandine: colpiti alessandrino e astigiano – VIDEO
Tra il pomeriggio e la sera assisteremo ad un passaggio di temporali sulle pianure, mentre le Alpi saranno interessate più marginalmente
ASTI – I temporali previsti in arrivo in Piemonte sono puntualmente arrivati e con loro anche la grandine che ha colpito il basso astigiano e il basso alessandrino.
A segnalarlo è il meteorologo Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte che ripubblica il video di Gianluca Morino che mostra la fitta grandine caduta su Castel Boglione (AT) intorno alle 17 di oggi, mercoledì 9 settembre.
Secondo le previsioni di ARPA Piemonte una saccatura di matrice atlantica interessa l’Europa centrale, estendendosi dalla penisola scandinava fino all’Algeria. L’ingresso di aria fresca e la formazione di un minimo in quota contribuiscono a destabilizzare l’atmosfera sopra il Piemonte, generando così rovesci e temporali sparsi localmente intensi per la giornata odierna.
Tra il pomeriggio e la sera assisteremo ad un passaggio di temporali sulle pianure, mentre le Alpi saranno interessate più marginalmente. I fenomeni sono previsti in attenuazione nel corso della serata, si protrarranno più a lungo sulla parte sud-orientale della regione in sconfinamento dalla Liguria.
Domani l’occlusione del fronte sul Piemonte determinerà cieli ancora nuvolosi e possibile instabilità pomeridiana da confermare con l’emissione dei prossimi bollettini. Migliora da venerdì. Temperature in calo, riavvicinandosi alla media del periodo.
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