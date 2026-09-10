Entra in fase di realizzazione il campus Upo ad Alessandria

ALESSANDRIA – C’è la firma: il nuovo Campus dell’Università del Piemonte Orientale ad Alessandria entra nella fase realizzativa. È stato presentato ieri, 9 settembre, nell’aula magna del dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica il progetto del nuovo polo universitario ed è stato sottoscritto il contratto di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Sono intervenuti il rettore Menico Rizzi, il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, l’assessora regionale a Istruzione, merito e diritto allo studio universitario Daniela Cameroni, Giuseppe Provvisiero amministratore delegato di SECAP S.p.A. (l’azienda che si è aggiudicata i lavori), il progettista Alfonso Femia e Claudio Tambornino, dirigente della Divisione Edilizia, E-procurement, Patrimonio e Sicurezza dell’UPO.

Il Campus sorgerà nell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo, nel quartiere Orti, accanto all’attuale sede del DISIT. Il progetto, firmato dall’architetto Alfonso Femia, dà vita a un nuovo polo universitario concepito non come un edificio isolato, ma come elemento di riconnessione tra Università, città e paesaggio. Il complesso, con una superficie utile lorda di progetto di circa 18.700 metri quadrati, ospiterà la Scuola di Medicina, con Medicina e Chirurgia e le Professioni sanitarie, e il dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, riunendo aule, laboratori, biblioteca, spazi per la ricerca e l’amministrazione, coworking e luoghi dedicati alla socialità.

Nell’intento dell’Upo, l’intervento è pensato per ridare significato a un vuoto urbano. L’obiettivo è connettere due realtà chiave del territorio: l’ospedale “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” e il dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica. C’è un’identificazioni tra funzioni, architettura e città che si sintetizza nei temi della cura e della ricerca, proiezioni concrete verso un futuro vivibile.

Il progetto prevede l’abbattimento dell’ex mercato, di cui verrà conservata solo la parte interrata per l’impiantistica tecnica.

«La firma di oggi rappresenta un passaggio fondamentale: da questo momento entriamo concretamente nel percorso che porterà alla realizzazione del nuovo Campus, con l’obiettivo di completare l’opera nel 2029» – dichiara il rettore Menico Rizzi – «Sarà un Campus capace di mettere insieme docenti e studenti di corsi diversi, offrendo loro il valore aggiunto di vivere gli stessi spazi, incontrarsi e lavorare in modo multidisciplinare. È un investimento nel quale l’Università crede fortemente e che testimonia la nostra volontà di continuare a crescere e a radicarci ad Alessandria. Crediamo che territori come quello alessandrino possano essere luoghi di grande innovazione e attrattività: investire qui significa rafforzare questo polo e, allo stesso tempo, l’intera Università del Piemonte Orientale, creando nuove opportunità per gli studenti, per la ricerca e per il territorio».

Il progetto ha ottenuto nel 2024 un co-finanziamento del Ministero dell’Università e della Ricerca di circa 22 milioni di euro. In totale la spesa per la realizzazione della struttura supererà i 56 milioni di euro.

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