Il programma completo della festa di inaugurazione di via Roma pedonale il 12 settembre a Torino

TORINO – Sabato 12 settembre Torino festeggerà l’inaugurazione della nuova via Roma pedonale. Al termine dei lavori di riqualificazione, uno dei luoghi più riconoscibili e amati della città viene interamente restituito ai torinesi nel suo nuovo volto. Questo il programma completo degli eventi del 12 settembre.

Il programma

Ore 18.30 – via Roma all’altezza di piazza San Carlo

Taglio del nastro e apertura ufficiale della festa

Dalle ore 18.45 – Cortile di San Carlo dal 1973, piazza San Carlo

Moda in cortile, l’autunno è arrivato!

Esposizione di abiti con accompagnamento musicale del quartetto d’archi Dafne. Creazione live delle famose caramelle “ginevrine” di Stratta con la partecipazione del Maestro confettiere Mauro Morandin. Stand Stratta con distribuzione caramelle personalizzate per San Carlo dal 1973.

Dalle ore 18.45 – piazza San Carlo

Metateatro – Torino prende vita

Quindici attori trasformano piazza San Carlo in un grande teatro a cielo aperto, ricreando storie, personaggi, situazioni e vicende della storia di Torino attraverso incursioni teatrali. A cura di Stefania Rosso, Liberipensatori Paul Valery.

Dalle ore 18.45 – via Cesare Battisti/via Principe Amedeo

Art of Dance Academy

Il collettivo Art of Dance Academy accende la via con flashmob e incursioni

di urban dance partendo dalle vetrine del Nike Store e coinvolgendo il pubblico in strada a ritmo di musica.

Dalle ore 18.45 – piazza C.L.N.

Il Blue Bar di Profondo Rosso rivive in piazza C.L.N.

Una grande installazione ricostruisce in piazza C.L.N. l’iconico Blue Bar del film “Profondo Rosso”, proprio sotto il porticato della piazza dove Dario Argento, nel 1975, fece realizzare la scenografia originale del bar per le riprese del film, ispirandosi al quadro “Nighthawks” di Edward Hopper. Una collaborazione – quella con Alberto Marchetti e Cocchi – che crea un suggestivo gioco di rimandi: Casa Marchetti, affacciata nella stessa piazza, è stata infatti progettata rendendo omaggio proprio al Blue Bar del film e all’immaginario di Hopper. Cinema, architettura e vita della città tornano così a sovrapporsi nello stesso luogo in cui nacque una delle immagini più iconiche del cinema del “maestro del brivido”.

Dalle ore 18.45 – piazza Carlo Felice / via Gramsci

Piano Solo Road – Un pianoforte per la città

Un pianoforte gran coda diventa per una sera uno strumento aperto alla città, a libero utilizzo di musicisti, artisti e pubblico. Chiunque potrà sedersi e suonare, trasformando piazza Carlo Felice in un palcoscenico spontaneo e condiviso. Lo strumento è messo a disposizione da Piatino Pianoforti.

Dalle 18.45 – Edicola piazza San Carlo / Caffè Mokita

Il Salotto di Mao – con Mao e Vito Miccolis

I due artisti e musicisti torinesi ripropongono il loro storico format, con incontri e interviste ad ospiti del mondo della cultura, del costume, del commercio e dello sport per raccontare, con il loro stile divertente e scanzonato, tutto il bello che ci aspetta nella nuova stagione della città.

Dalle ore 18.45 – Galleria San Federico

Tango — Flash Mob

Novanta ballerini trasformano Galleria San Federico in una grande milonga urbana con un flash mob dedicato al tango.

Ore 19.15 – Cinema Lux

The Italian Job (1969)

Proiezione del film cult del 1969, che ha trasformato Torino in uno dei set automobilistici più celebri della storia del cinema.

Ingresso su prenotazione: https://eventi.comune.torino.it.

Costo biglietto 5 euro, con il ricavato devoluto in beneficenza alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ETS – Istituto di Candiolo.

Dalle ore 19.15 – piazza San Carlo

BallaTorino Social Dance

Due incursioni di BallaTorino Social Dance trasformano il salotto di Torino in uno spazio di danza e di partecipazione collettiva, coinvolgendo il pubblico e riportando il ballo alla sua dimensione più autenticamente sociali: incontro, relazione e condivisione nello spazio pubblico.

Ore 19.30 – Chiesa di Santa Cristina

Coro Mansio Quadrata con Amici della Musica di Torino

Voci diverse che si intrecciano in un abbraccio musicale, accompagnate dal vivo da due musicisti di riferimento, con un repertorio di brani ispirati al cinema.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Dalle ore 19.45 – piazza San Carlo, corridoio tra le due chiese

Via Roma al cinema – Torino sul grande schermo

Nel suggestivo corridoio tra le due chiese gemelle di piazza San Carlo verrà proiettata una selezione di spezzoni delle oltre 130 pellicole che hanno trasformato questo tratto di Torino in un grande set cinematografico: da “The Italian Job” a “Profondo Rosso”, da “Santa Maradona” ad “Andata + Ritorno”, fino al più recente “Fast X”. Un affascinante viaggio per immagini realizzato in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte.

Ore 20 – Chiesa di San Carlo Borromeo

Paolo Zampini, Riccardo Tesi, Eugenia Di Bonaventura e Piero Frassi – Camerock

Un incontro tra flauto, organetto, violoncello e pianoforte che attraversa linguaggi e generi differenti, dalla musica d’autore alle contaminazioni tra folk, jazz e suggestioni cinematografiche. Il quartetto interpreta un repertorio che affianca composizioni originali a brani come “Living in the past” di Ian Anderson e “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone.

Ingresso su prenotazione https://eventi.comune.torino.it, con il ricavato devoluto in beneficenza alla Chiesa di San Carlo Borromeo. In collaborazione con la rassegna Fuori Campo.

Ore 21.30 – Chiesa di San Carlo Borromeo

Anno Domini Gospel Choir

Una delle realtà storiche del gospel italiano, diretta da Aurelio Pitino, porta la forze l’energia della musica corale afroamericana nella chiesa di piazza San Carlo.

Ingresso libero con donazione, con il ricavato devoluto in beneficenza alla Chiesa di San Carlo Borromeo.

Dalle ore 21.30 – via dell’Arcivescovado / via Buozzi

Cecilia – Harp Performance

La cantautrice torinese porta l’arpa fuori dai suoi contesti tradizionali trasformandola in uno strumento contemporaneo, tra folk, pop e canzone d’autore. Cecilia presenta due suggestive incursioni musicali nel cuore di via Roma, facendo incontrare il suono dell’arpa con lo spazio urbano.

Ore 22.15 – Cinema Lux

Profondo Rosso – Claudio Simonetti’s Goblin live

Il capolavoro di Dario Argento girato a Torino viene proiettato integralmente in sala con la celebre colonna sonora eseguita dal vivo dai Claudio Simonetti’s Goblin.

Ingresso su prenotazione: https://eventi.comune.torino.it.

Costo biglietto 15 euro, con il ricavato devoluto in beneficenza alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ETS – Istituto di Candiolo.

In collaborazione con la rassegna Fuori Campo.

Dalle ore 22.15 – via Buozzi / via Gramsci

Dario Rossi – Techno Drummer

Uno dei drummer più conosciuti al mondo per l’originalità e l’unicità delle sue performance in strada, in cui percussioni, metalli, materiali riciclati ed elettronica ricreano dal vivo l’energia e le pulsazioni di un club techno, propone due esplosive incursioni urbane nella rinnovata via Roma.

MITO PER LA CITTÀ E IL CFM PER LA FESTA DI VIA ROMA

I musei attorno a via Roma si animeranno con cinque brevi concerti dal vivo a ingresso gratuito, in un’ideale passeggiata musicale che unirà i luoghi attraversati dalla festa. Orari aggiornati su www.mitoperlacitta.it.

Ore 17.30 – Archivio di Stato di Torino, sezione Corte

Il Filo d’Archi – Trio CFM, violini · Mazas e Šostakovič

Lavinia Mossucca, Alessandro Orlotti, Massimo Bairo (violini). Classe di violino preaccademico di Massimo Bairo.

Ore 18 – Palazzo Madama, atrio Juvarriano

Civica Sax Quartet – Ellington, Gershwin, Mancini

Luigi Chittano (sax soprano e alto), Gilberto Maina (sax alto), Marco Borgione (sax tenore), Roberto Berger (sax baritono).

Ore 19.30 – Gallerie d’Italia

Quartetto di fiati Rossini di Obiettivo Orchestra – Farkas, Gambaro, Rossini

Sofia Linnea Di Gaetano (flauto), Maria Apuzzo (clarinetto), Giovanni Garino (fagotto), Maria Pia Marino (corno).

Ore 20.30 – Museo nazionale del Risorgimento Italiano, sala Codici

Quintetto di Camera CFM – Mozart e Respighi

Danilo Faraci, Maria Cristina Berardo (violini), Eulalie Borreman (viola), Marcello Ascari (violoncello), Shuai Kanno (pianoforte). Classe di musica da camera di Ellis Cranitch.

Ore 21.30 – Museo Egizio, spazio espositivo Materia, Forma del Tempo

Pas de Duo del Conservatorio G. Verdi: Bartók, De Falla, Machado, Piazzolla

Carlotta Maggia (flauto), Valentino Voste (chitarra).

Scuola di musica da camera di Francesco Gosio.

APERTURE STRAORDINARIE MUSEI

Piazza Castello 209

Archivio di Stato

Apertura straordinaria con ingresso gratuito dalle ore 17.30 alle 20. Alle ore 18 e alle ore 19 visite guidate ai saloni Juvarriani

Piazza Castello

Palazzo Madama

Apertura straordinaria dalle ore 20 alle 24 con ingresso gratuito

Via San Domenico 11

MAO Museo di Arte Orientale

Apertura straordinaria dalle ore 20 alle 24 con ingresso gratuito

Piazza Carlo Alberto 8

Museo del Risorgimento

Dalle ore 18 alle 20 apertura prolungata, con tariffa ordinaria, di tutto il percorso museale e della mostra “In Gioco”. Alle ore 18 visita alla mostra “Torino che cambia. Industria, lavoro e innovazione tra Otto e Novecento, con ultimo ingresso a pagamento alle ore 19.30. Dalle ore 19.30 alle 22.30 apertura prolungata con ingresso gratuito alla mostra “In Gioco”, con ultimo accesso alle ore 22. L’area ludico-ricreativa sotto i portici, all’ingresso del Museo, sarà fruibile fino alle ore 22

Via Accademia delle Scienze 6

Museo Egizio

Apertura straordinaria dalle ore 20 alle 24 con ingresso gratuito

Piazzetta Reale 1

Musei Reali

Apertura straordinaria dalle ore 19 alle 23 con ingresso ridotto a 10 euro

Ingresso da via Roma 49

Teatro Carignano

Dalle ore 21 fino alle 23 circa, piccoli gruppi di visitatori potranno accedere gratuitamente al teatro dal backstage e assistere per alcuni minuti alle prove dello spettacolo.

VISITE GUIDATE

Un secolo di via Roma

Tour guidati gratuiti, della durata di un’ora e mezza circa, per ripercorrere un secolo di via Roma tra storia, architettura, moda, commercio, cinema, caffè e aperitivi illustri. In collaborazione con le guide turistiche GIA Ascom.

Sabato 12 settembre ore 16.30, con partenza da piazza Castello e da piazza Carlo Felice.

Prenotazioni: direzione@ascomtorino.it

Via Roma: una strada, mille storie

Un’affascinante passeggiata nel cuore di Torino per ripercorrere la storia di via Roma e scoprirne l’anima, dall’antica Contrada Nuova al primo ampliamento della città, fino alle grandi trasformazioni urbanistiche che ne hanno cambiato il volto. Tra curiosità, aneddoti, fotografie d’epoca e personaggi illustri, il tour racconta come via Roma sia diventata simbolo dell’eleganza torinese, fino alla strada completamente rinnovata che viene inaugurata il 12 settembre. In collaborazione con FEDERAGIT Confesercenti.

Sabato 12 settembre ore 17, domenica 13 settembre ore 11, 15 e 17.30

Durata visita 1 ora e 30 minuti, massimo 30 persone per turno.

Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-via-roma-una-strada-mille-storie-1999785901464

ATTIVITÀ COMMERCIALI

APERTURE STRAORDINARIE SERALI E INIZIATIVE PER IL PUBBLICO

Via Bertola 2

Bar Stampa – Live set con DJ Fede

DJ set dello storico DJ, beatmaker e produttore torinese, dal 1989 in consolle con un sound che attraversa hip hop, funk, soul, jazz e rare grooves

Via Roma 72

Bialetti – Il rito del caffè

Degustazioni di diverse miscele di caffè

Piazza San Carlo 188

Biraghi – Influencer Food Experience

Visita dell’influencer The Tenacious Blonde, tra assaggi, degustazioni e contenuti live

Via dell’Arcivescovado 2

C’entro Food Garden – Apericena e dj set Tape Out

Il dj e producer torinese porta in consolle un sound underground fatto di groove serrati e nuove contaminazioni

Piazza Lagrange 1

Cafè Lagrange – Sapori in piazza Lagrange e Chalanga live

Degustazioni speciali e live del duo musicale torinese che unisce sonorità elettroniche e strumenti tradizionali

Piazza San Carlo 217

Caffè Mokita – Un bon bicer ed vin

Alle ore 19 presentazione del libro di Massimo Centini sulla storia di Torino

Via Lagrange 7A

Church’s – L’arte della calzatura

Una dimostrazione dal vivo racconta la lavorazione artigianale delle calzature

Piazza Carlo Felice 50

Confetteria Avvignano – Dolce tradizione torinese

Alle ore 19 talk con guida turistica GIA Ascom sulla storia della confetteria. Degustazione di sapori e specialità della tradizione dolciaria

Via Teofilo Rossi di Montelera 2

Costadoro – Degustazione

Degustazione del caffè Specialty Caffè-Monorigine, in collaborazione con Aperol

Via Lagrange 8

Cucinelli – Fragranze & Mixology

Dalle ore 19 catering, barman e cocktail tematici

Piazza San Carlo 132

De Wan – Stefania Bertola “La rosa e la spina”

Alle ore 19.15 presentazione del libro con Stefania Bertola e con Marta Lassandro. Dalla collezione privata De Wan, un’esposizione di bijoux dagli anni Trenta al Duemila

Galleria San Federico 64

E. Marinella – Il tessuto da toccare

Un’esperienza sensoriale e tattile per scoprire i tessuti utilizzati per le celebri cravatte, con l’accompagnamento voce e chitarra di Francisco Brito

Via Roma 320

Falconeri – 4MINA live

Sfilata ed aperitivo con il DJ e producer torinese che ha condiviso il palco con artisti internazionali come The Blessed, Madonna, Derrick May e Carl Craig, che porta in boutique una house energica e trascinante

Piazza C.L.N. 251

Feltrinelli – Luca Cena “Torino, tra botteghe, libri e social”

Il libraio antiquario e divulgatore torinese racconta Torino e la sua tradizione libraria

Galleria San Federico

Fiorfood – Dolce dedicato a via Roma

Dolce dedicato a via Roma e omaggi per il pubblico

Via Roma 333

Fratelli Rossetti – Meet & Greet

Il dottor Tommaso Rossetti incontra pubblico e clientela

Piazza C.L.N. 232

Galleria Iginio Massari – Aperitivo speciale

Con la partecipazione di Miss Piemonte e Miss Torino

Piazza San Carlo 145

Giorgio Armani – Moda d’archivio

Le vetrine ospitano una selezione di abiti iconici Giorgio Armani. Light cocktail riservato ai clienti

Via Roma 124

Hermés – L’arte del cuoio

Un artigiano del cuoio crea live una borsa in boutique

Piazza Carlo Felice 19

Il Cappellaio Matto – Ombrographie(s), narrazioni e immersione pittorica

Dalle ore 11 alle 13 Andrea Speranza nelle vesti del Magoliere presenta Ombrographie(s), accompagnando il pubblico alla scoperta dell’installazione attraverso una introduzione guidata tra illusioni visive e percettive, giochi dello sguardo e piccoli cortocircuiti della percezione. Dalle ore 19, “Narrazioni e immersione pittorica” con Francesco Capello e la giornalista Alessandra Sgura

Via Roma 266

Intimissimi & Calzedonia – Baci Spaziali DJ set

Dj set del collettivo torinese di musica elettronica tutto al femminile

Piazza Castello 33

Iris Galerie – Arte e macrofotografia

Esposizione e dimostrazione artistica dal vivo, ospite speciale la pittrice Nazanin Sahebi

Via Roma 304

Kelemata /Perlier – Lancio della nuova linea del brand

Con la partecipazione di Miss Torino e Miss Piemonte

Piazza C.L.N. 264

K-Way – Drink & Bites Live Set

Via Roma 365

Lego – Play & Build

Attività interattive per bambini, con omaggio polibag su acquisti

Via Roma 38

Louis Vuitton – L’arte della personalizzazione

Un painter realizza dal vivo interventi artistici su bauli e valigie della Maison (dalle ore 11 alle 19.30)

Piazza Carlo Felice 49

Marco Segantin – Arte e fiori

Dalle ore 19 live painting “Inner Bloom” di Luca Isola

Via Roma 314

Marina Rinaldi – Live acustico di Flaminia

Live acustico voce e chitarra, tra indie-pop, trip-hop, jazz e atmosfere mediterranee

Via Roma 69

Max&Co – Format Max&Co

Moda, musica e socialità unite attraverso takeover temporanei, pop up store e collaborazioni artistiche

Via Roma 43

Nike – Flashmob Art of Dance Academy + Dj from Mars Live

Il collettivo Art of Dance Academy accende via Roma con flashmob e incursioni di urban dance, partendo dalle vetrine del Nike Store e coinvolgendo il pubblico in strada a ritmo di musica

Via Gramsci 12

Noberasco 1908 – Degustazioni

Degustazioni su prenotazione al numero 335 7020458

Piazza Castello 47

Nuna Lie – live set Alp King

Live set del rapper, beatboxer e loop performer torinese

Via Roma 76

Pandora – Incisione gratuita sui gioielli acquistati

Piazza San Carlo 208

Pavin Boutiques – I passi

Pittura dal vivo Gennaro Giuliano Art

Via Roma 346

Penny Black – Esposizioni abiti e aperitivo

Via Gobetti 15

Principi di Piemonte – Musica nel dehors

Via Roma 44

Raspini Gioielli – Special Edition

Presentazione della collezione special edition

Via Roma 4-6

RayBan Torino – Special Night

Musica e intrattenimento con live set

Piazza San Carlo 156

San Carlo Cafè – Metateatro omaggio a Oscar Wilde

Un’esperienza immersiva a cura di Liberipensatori Paul Valery

Piazza San Carlo 201

Sinatra Galerie de Beauté – Beauty Experience + Fellow Piano Solo

Make-up e percorso dedicato alla profumeria artistica. In serata live voce e pianoforte del cantautore Fellow con omaggi per il pubblico

Piazza San Carlo 191

Stratta Torino 1836 – 190 anni di Stratta

Dimostrazione dal vivo delle caramelle incartate Stratta (dalle ore 19 alle 20)

Via Roma 335

Swarovski – Crystal Experience

Presentazione di speciali pezzi da collezione e beauty experience dedicata all’applicazione dei cristalli. Storytelling con Vanessa Reidt, The Tenacious Blonde

Via Roma 339

The North Face – Dj set Dj Lupica

Dj Lupica porta l’energia della scena urbana all’interno di The North Face, tra hip hop, elettronica e sonorità contemporanee

Via Roma 326

Timberland – live set Dodo e Charlie

Live set del funambolico duo tra blues, country, swing e rock’n’roll

Via Roma 98

Victoria’s Secret – Ricami speciali

Ricamo personalizzato sulla lingerie acquistata

Piazza Carlo Felice 19

Zanivan – Via Roma, memoria e acconciatura

Presentazione del libro fotografico che ripercorre il rapporto tra la moda dei capelli e via Roma

ATTIVITÀ COMMERCIALI

APERTURE STRAORDINARIE SERALI

Alberto Marchetti (piazza C.L.N. 248) – Algozzini Gioielli (piazza San Carlo 141) – Antony Morato (via Roma 64/68) – Apple Store (via Roma 82) – Benetton (via Roma 121) – Bershka (via Roma 282) – Boutique Nespresso (via Roma 27) – Boutique Peserico (via Roma 101) – Calvin Klein (via Roma 12) – Camicissima (via Roma 306) – Cos (via Roma 325) – Damman Fréres (piazza San Carlo 177) – Boutique Dodo (via Roma 246) – Cioccolato A. Giordano (piazza Carlo Felice 69) – Domori (piazza San Carlo 177) – Durando (via Roma 77) – Floris House (via Roma 13) – Foot Looker (via Roma 54) – Fred Perry (via Roma 86) – Golden Point (via Roma 57) – Gucci (via Roma 112) – Guess (via Roma 357) – Gutteridge (via Roma 287) – H&M (via Roma 315) – Il Gramsci (via Gramsci 12A) – Iuman Intimissimi (via Roma 327) – Lindt (via Roma 342) – Luisa Spagnoli (via Roma 61) – Mango (via Roma 60) – OVS (via Roma 305) – Pastificio Defilippis dal 1872 (via Lagrange 39) – Piquadro (via Roma 330/332) – Posh (via Roma 218) – Profumeria Douglas (via Roma 95) – Rituals (via Roma 304) – Rocca Gioielli (via Roma 290) – Rossi Gioielli (via Roma 238) – Salmoiraghi&Viganò (via Roma 33) – Sisley (via Roma 46/48) – Starring snk (via Roma 55) – Stone Island (piazza San Carlo 167) – Strolli (via Roma 307) – Swatch (via Roma 351) – Twinset (via Roma 101) – Ypsilon (piazza San Carlo 176) – Yves Saint Laurent (via Roma 28) – Veralab (piazza C.L.N. 259) – Zara (via Roma 360) – Zucca (via Gramsci 12A).

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