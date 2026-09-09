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Il programma completo della festa di inaugurazione di via Roma pedonale il 12 settembre a Torino
Il programma completo della festa
TORINO – Sabato 12 settembre Torino festeggerà l’inaugurazione della nuova via Roma pedonale. Al termine dei lavori di riqualificazione, uno dei luoghi più riconoscibili e amati della città viene interamente restituito ai torinesi nel suo nuovo volto. Questo il programma completo degli eventi del 12 settembre.
Il programma
Ore 18.30 – via Roma all’altezza di piazza San Carlo
Taglio del nastro e apertura ufficiale della festa
Dalle ore 18.45 – Cortile di San Carlo dal 1973, piazza San Carlo
Moda in cortile, l’autunno è arrivato!
Esposizione di abiti con accompagnamento musicale del quartetto d’archi Dafne. Creazione live delle famose caramelle “ginevrine” di Stratta con la partecipazione del Maestro confettiere Mauro Morandin. Stand Stratta con distribuzione caramelle personalizzate per San Carlo dal 1973.
Dalle ore 18.45 – piazza San Carlo
Metateatro – Torino prende vita
Quindici attori trasformano piazza San Carlo in un grande teatro a cielo aperto, ricreando storie, personaggi, situazioni e vicende della storia di Torino attraverso incursioni teatrali. A cura di Stefania Rosso, Liberipensatori Paul Valery.
Dalle ore 18.45 – via Cesare Battisti/via Principe Amedeo
Art of Dance Academy
Il collettivo Art of Dance Academy accende la via con flashmob e incursioni
di urban dance partendo dalle vetrine del Nike Store e coinvolgendo il pubblico in strada a ritmo di musica.
Dalle ore 18.45 – piazza C.L.N.
Il Blue Bar di Profondo Rosso rivive in piazza C.L.N.
Una grande installazione ricostruisce in piazza C.L.N. l’iconico Blue Bar del film “Profondo Rosso”, proprio sotto il porticato della piazza dove Dario Argento, nel 1975, fece realizzare la scenografia originale del bar per le riprese del film, ispirandosi al quadro “Nighthawks” di Edward Hopper. Una collaborazione – quella con Alberto Marchetti e Cocchi – che crea un suggestivo gioco di rimandi: Casa Marchetti, affacciata nella stessa piazza, è stata infatti progettata rendendo omaggio proprio al Blue Bar del film e all’immaginario di Hopper. Cinema, architettura e vita della città tornano così a sovrapporsi nello stesso luogo in cui nacque una delle immagini più iconiche del cinema del “maestro del brivido”.
Dalle ore 18.45 – piazza Carlo Felice / via Gramsci
Piano Solo Road – Un pianoforte per la città
Un pianoforte gran coda diventa per una sera uno strumento aperto alla città, a libero utilizzo di musicisti, artisti e pubblico. Chiunque potrà sedersi e suonare, trasformando piazza Carlo Felice in un palcoscenico spontaneo e condiviso. Lo strumento è messo a disposizione da Piatino Pianoforti.
Dalle 18.45 – Edicola piazza San Carlo / Caffè Mokita
Il Salotto di Mao – con Mao e Vito Miccolis
I due artisti e musicisti torinesi ripropongono il loro storico format, con incontri e interviste ad ospiti del mondo della cultura, del costume, del commercio e dello sport per raccontare, con il loro stile divertente e scanzonato, tutto il bello che ci aspetta nella nuova stagione della città.
Dalle ore 18.45 – Galleria San Federico
Tango — Flash Mob
Novanta ballerini trasformano Galleria San Federico in una grande milonga urbana con un flash mob dedicato al tango.
Ore 19.15 – Cinema Lux
The Italian Job (1969)
Proiezione del film cult del 1969, che ha trasformato Torino in uno dei set automobilistici più celebri della storia del cinema.
Ingresso su prenotazione: https://eventi.comune.torino.it.
Costo biglietto 5 euro, con il ricavato devoluto in beneficenza alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ETS – Istituto di Candiolo.
Dalle ore 19.15 – piazza San Carlo
BallaTorino Social Dance
Due incursioni di BallaTorino Social Dance trasformano il salotto di Torino in uno spazio di danza e di partecipazione collettiva, coinvolgendo il pubblico e riportando il ballo alla sua dimensione più autenticamente sociali: incontro, relazione e condivisione nello spazio pubblico.
Ore 19.30 – Chiesa di Santa Cristina
Coro Mansio Quadrata con Amici della Musica di Torino
Voci diverse che si intrecciano in un abbraccio musicale, accompagnate dal vivo da due musicisti di riferimento, con un repertorio di brani ispirati al cinema.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
Dalle ore 19.45 – piazza San Carlo, corridoio tra le due chiese
Via Roma al cinema – Torino sul grande schermo
Nel suggestivo corridoio tra le due chiese gemelle di piazza San Carlo verrà proiettata una selezione di spezzoni delle oltre 130 pellicole che hanno trasformato questo tratto di Torino in un grande set cinematografico: da “The Italian Job” a “Profondo Rosso”, da “Santa Maradona” ad “Andata + Ritorno”, fino al più recente “Fast X”. Un affascinante viaggio per immagini realizzato in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte.
Ore 20 – Chiesa di San Carlo Borromeo
Paolo Zampini, Riccardo Tesi, Eugenia Di Bonaventura e Piero Frassi – Camerock
Un incontro tra flauto, organetto, violoncello e pianoforte che attraversa linguaggi e generi differenti, dalla musica d’autore alle contaminazioni tra folk, jazz e suggestioni cinematografiche. Il quartetto interpreta un repertorio che affianca composizioni originali a brani come “Living in the past” di Ian Anderson e “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone.
Ingresso su prenotazione https://eventi.comune.torino.it, con il ricavato devoluto in beneficenza alla Chiesa di San Carlo Borromeo. In collaborazione con la rassegna Fuori Campo.
Ore 21.30 – Chiesa di San Carlo Borromeo
Anno Domini Gospel Choir
Una delle realtà storiche del gospel italiano, diretta da Aurelio Pitino, porta la forze l’energia della musica corale afroamericana nella chiesa di piazza San Carlo.
Ingresso libero con donazione, con il ricavato devoluto in beneficenza alla Chiesa di San Carlo Borromeo.
Dalle ore 21.30 – via dell’Arcivescovado / via Buozzi
Cecilia – Harp Performance
La cantautrice torinese porta l’arpa fuori dai suoi contesti tradizionali trasformandola in uno strumento contemporaneo, tra folk, pop e canzone d’autore. Cecilia presenta due suggestive incursioni musicali nel cuore di via Roma, facendo incontrare il suono dell’arpa con lo spazio urbano.
Ore 22.15 – Cinema Lux
Profondo Rosso – Claudio Simonetti’s Goblin live
Il capolavoro di Dario Argento girato a Torino viene proiettato integralmente in sala con la celebre colonna sonora eseguita dal vivo dai Claudio Simonetti’s Goblin.
Ingresso su prenotazione: https://eventi.comune.torino.it.
Costo biglietto 15 euro, con il ricavato devoluto in beneficenza alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ETS – Istituto di Candiolo.
In collaborazione con la rassegna Fuori Campo.
Dalle ore 22.15 – via Buozzi / via Gramsci
Dario Rossi – Techno Drummer
Uno dei drummer più conosciuti al mondo per l’originalità e l’unicità delle sue performance in strada, in cui percussioni, metalli, materiali riciclati ed elettronica ricreano dal vivo l’energia e le pulsazioni di un club techno, propone due esplosive incursioni urbane nella rinnovata via Roma.
MITO PER LA CITTÀ E IL CFM PER LA FESTA DI VIA ROMA
I musei attorno a via Roma si animeranno con cinque brevi concerti dal vivo a ingresso gratuito, in un’ideale passeggiata musicale che unirà i luoghi attraversati dalla festa. Orari aggiornati su www.mitoperlacitta.it.
Ore 17.30 – Archivio di Stato di Torino, sezione Corte
Il Filo d’Archi – Trio CFM, violini · Mazas e Šostakovič
Lavinia Mossucca, Alessandro Orlotti, Massimo Bairo (violini). Classe di violino preaccademico di Massimo Bairo.
Ore 18 – Palazzo Madama, atrio Juvarriano
Civica Sax Quartet – Ellington, Gershwin, Mancini
Luigi Chittano (sax soprano e alto), Gilberto Maina (sax alto), Marco Borgione (sax tenore), Roberto Berger (sax baritono).
Ore 19.30 – Gallerie d’Italia
Quartetto di fiati Rossini di Obiettivo Orchestra – Farkas, Gambaro, Rossini
Sofia Linnea Di Gaetano (flauto), Maria Apuzzo (clarinetto), Giovanni Garino (fagotto), Maria Pia Marino (corno).
Ore 20.30 – Museo nazionale del Risorgimento Italiano, sala Codici
Quintetto di Camera CFM – Mozart e Respighi
Danilo Faraci, Maria Cristina Berardo (violini), Eulalie Borreman (viola), Marcello Ascari (violoncello), Shuai Kanno (pianoforte). Classe di musica da camera di Ellis Cranitch.
Ore 21.30 – Museo Egizio, spazio espositivo Materia, Forma del Tempo
Pas de Duo del Conservatorio G. Verdi: Bartók, De Falla, Machado, Piazzolla
Carlotta Maggia (flauto), Valentino Voste (chitarra).
Scuola di musica da camera di Francesco Gosio.
APERTURE STRAORDINARIE MUSEI
Piazza Castello 209
Archivio di Stato
Apertura straordinaria con ingresso gratuito dalle ore 17.30 alle 20. Alle ore 18 e alle ore 19 visite guidate ai saloni Juvarriani
Piazza Castello
Palazzo Madama
Apertura straordinaria dalle ore 20 alle 24 con ingresso gratuito
Via San Domenico 11
MAO Museo di Arte Orientale
Apertura straordinaria dalle ore 20 alle 24 con ingresso gratuito
Piazza Carlo Alberto 8
Museo del Risorgimento
Dalle ore 18 alle 20 apertura prolungata, con tariffa ordinaria, di tutto il percorso museale e della mostra “In Gioco”. Alle ore 18 visita alla mostra “Torino che cambia. Industria, lavoro e innovazione tra Otto e Novecento, con ultimo ingresso a pagamento alle ore 19.30. Dalle ore 19.30 alle 22.30 apertura prolungata con ingresso gratuito alla mostra “In Gioco”, con ultimo accesso alle ore 22. L’area ludico-ricreativa sotto i portici, all’ingresso del Museo, sarà fruibile fino alle ore 22
Via Accademia delle Scienze 6
Museo Egizio
Apertura straordinaria dalle ore 20 alle 24 con ingresso gratuito
Piazzetta Reale 1
Musei Reali
Apertura straordinaria dalle ore 19 alle 23 con ingresso ridotto a 10 euro
Ingresso da via Roma 49
Teatro Carignano
Dalle ore 21 fino alle 23 circa, piccoli gruppi di visitatori potranno accedere gratuitamente al teatro dal backstage e assistere per alcuni minuti alle prove dello spettacolo.
VISITE GUIDATE
Un secolo di via Roma
Tour guidati gratuiti, della durata di un’ora e mezza circa, per ripercorrere un secolo di via Roma tra storia, architettura, moda, commercio, cinema, caffè e aperitivi illustri. In collaborazione con le guide turistiche GIA Ascom.
Sabato 12 settembre ore 16.30, con partenza da piazza Castello e da piazza Carlo Felice.
Prenotazioni: direzione@ascomtorino.it
Via Roma: una strada, mille storie
Un’affascinante passeggiata nel cuore di Torino per ripercorrere la storia di via Roma e scoprirne l’anima, dall’antica Contrada Nuova al primo ampliamento della città, fino alle grandi trasformazioni urbanistiche che ne hanno cambiato il volto. Tra curiosità, aneddoti, fotografie d’epoca e personaggi illustri, il tour racconta come via Roma sia diventata simbolo dell’eleganza torinese, fino alla strada completamente rinnovata che viene inaugurata il 12 settembre. In collaborazione con FEDERAGIT Confesercenti.
Sabato 12 settembre ore 17, domenica 13 settembre ore 11, 15 e 17.30
Durata visita 1 ora e 30 minuti, massimo 30 persone per turno.
Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-via-roma-una-strada-mille-storie-1999785901464
ATTIVITÀ COMMERCIALI
APERTURE STRAORDINARIE SERALI E INIZIATIVE PER IL PUBBLICO
Via Bertola 2
Bar Stampa – Live set con DJ Fede
DJ set dello storico DJ, beatmaker e produttore torinese, dal 1989 in consolle con un sound che attraversa hip hop, funk, soul, jazz e rare grooves
Via Roma 72
Bialetti – Il rito del caffè
Degustazioni di diverse miscele di caffè
Piazza San Carlo 188
Biraghi – Influencer Food Experience
Visita dell’influencer The Tenacious Blonde, tra assaggi, degustazioni e contenuti live
Via dell’Arcivescovado 2
C’entro Food Garden – Apericena e dj set Tape Out
Il dj e producer torinese porta in consolle un sound underground fatto di groove serrati e nuove contaminazioni
Piazza Lagrange 1
Cafè Lagrange – Sapori in piazza Lagrange e Chalanga live
Degustazioni speciali e live del duo musicale torinese che unisce sonorità elettroniche e strumenti tradizionali
Piazza San Carlo 217
Caffè Mokita – Un bon bicer ed vin
Alle ore 19 presentazione del libro di Massimo Centini sulla storia di Torino
Via Lagrange 7A
Church’s – L’arte della calzatura
Una dimostrazione dal vivo racconta la lavorazione artigianale delle calzature
Piazza Carlo Felice 50
Confetteria Avvignano – Dolce tradizione torinese
Alle ore 19 talk con guida turistica GIA Ascom sulla storia della confetteria. Degustazione di sapori e specialità della tradizione dolciaria
Via Teofilo Rossi di Montelera 2
Costadoro – Degustazione
Degustazione del caffè Specialty Caffè-Monorigine, in collaborazione con Aperol
Via Lagrange 8
Cucinelli – Fragranze & Mixology
Dalle ore 19 catering, barman e cocktail tematici
Piazza San Carlo 132
De Wan – Stefania Bertola “La rosa e la spina”
Alle ore 19.15 presentazione del libro con Stefania Bertola e con Marta Lassandro. Dalla collezione privata De Wan, un’esposizione di bijoux dagli anni Trenta al Duemila
Galleria San Federico 64
E. Marinella – Il tessuto da toccare
Un’esperienza sensoriale e tattile per scoprire i tessuti utilizzati per le celebri cravatte, con l’accompagnamento voce e chitarra di Francisco Brito
Via Roma 320
Falconeri – 4MINA live
Sfilata ed aperitivo con il DJ e producer torinese che ha condiviso il palco con artisti internazionali come The Blessed, Madonna, Derrick May e Carl Craig, che porta in boutique una house energica e trascinante
Piazza C.L.N. 251
Feltrinelli – Luca Cena “Torino, tra botteghe, libri e social”
Il libraio antiquario e divulgatore torinese racconta Torino e la sua tradizione libraria
Galleria San Federico
Fiorfood – Dolce dedicato a via Roma
Dolce dedicato a via Roma e omaggi per il pubblico
Via Roma 333
Fratelli Rossetti – Meet & Greet
Il dottor Tommaso Rossetti incontra pubblico e clientela
Piazza C.L.N. 232
Galleria Iginio Massari – Aperitivo speciale
Con la partecipazione di Miss Piemonte e Miss Torino
Piazza San Carlo 145
Giorgio Armani – Moda d’archivio
Le vetrine ospitano una selezione di abiti iconici Giorgio Armani. Light cocktail riservato ai clienti
Via Roma 124
Hermés – L’arte del cuoio
Un artigiano del cuoio crea live una borsa in boutique
Piazza Carlo Felice 19
Il Cappellaio Matto – Ombrographie(s), narrazioni e immersione pittorica
Dalle ore 11 alle 13 Andrea Speranza nelle vesti del Magoliere presenta Ombrographie(s), accompagnando il pubblico alla scoperta dell’installazione attraverso una introduzione guidata tra illusioni visive e percettive, giochi dello sguardo e piccoli cortocircuiti della percezione. Dalle ore 19, “Narrazioni e immersione pittorica” con Francesco Capello e la giornalista Alessandra Sgura
Via Roma 266
Intimissimi & Calzedonia – Baci Spaziali DJ set
Dj set del collettivo torinese di musica elettronica tutto al femminile
Piazza Castello 33
Iris Galerie – Arte e macrofotografia
Esposizione e dimostrazione artistica dal vivo, ospite speciale la pittrice Nazanin Sahebi
Via Roma 304
Kelemata /Perlier – Lancio della nuova linea del brand
Con la partecipazione di Miss Torino e Miss Piemonte
Piazza C.L.N. 264
K-Way – Drink & Bites Live Set
Via Roma 365
Lego – Play & Build
Attività interattive per bambini, con omaggio polibag su acquisti
Via Roma 38
Louis Vuitton – L’arte della personalizzazione
Un painter realizza dal vivo interventi artistici su bauli e valigie della Maison (dalle ore 11 alle 19.30)
Piazza Carlo Felice 49
Marco Segantin – Arte e fiori
Dalle ore 19 live painting “Inner Bloom” di Luca Isola
Via Roma 314
Marina Rinaldi – Live acustico di Flaminia
Live acustico voce e chitarra, tra indie-pop, trip-hop, jazz e atmosfere mediterranee
Via Roma 69
Max&Co – Format Max&Co
Moda, musica e socialità unite attraverso takeover temporanei, pop up store e collaborazioni artistiche
Via Roma 43
Nike – Flashmob Art of Dance Academy + Dj from Mars Live
Il collettivo Art of Dance Academy accende via Roma con flashmob e incursioni di urban dance, partendo dalle vetrine del Nike Store e coinvolgendo il pubblico in strada a ritmo di musica
Via Gramsci 12
Noberasco 1908 – Degustazioni
Degustazioni su prenotazione al numero 335 7020458
Piazza Castello 47
Nuna Lie – live set Alp King
Live set del rapper, beatboxer e loop performer torinese
Via Roma 76
Pandora – Incisione gratuita sui gioielli acquistati
Piazza San Carlo 208
Pavin Boutiques – I passi
Pittura dal vivo Gennaro Giuliano Art
Via Roma 346
Penny Black – Esposizioni abiti e aperitivo
Via Gobetti 15
Principi di Piemonte – Musica nel dehors
Via Roma 44
Raspini Gioielli – Special Edition
Presentazione della collezione special edition
Via Roma 4-6
RayBan Torino – Special Night
Musica e intrattenimento con live set
Piazza San Carlo 156
San Carlo Cafè – Metateatro omaggio a Oscar Wilde
Un’esperienza immersiva a cura di Liberipensatori Paul Valery
Piazza San Carlo 201
Sinatra Galerie de Beauté – Beauty Experience + Fellow Piano Solo
Make-up e percorso dedicato alla profumeria artistica. In serata live voce e pianoforte del cantautore Fellow con omaggi per il pubblico
Piazza San Carlo 191
Stratta Torino 1836 – 190 anni di Stratta
Dimostrazione dal vivo delle caramelle incartate Stratta (dalle ore 19 alle 20)
Via Roma 335
Swarovski – Crystal Experience
Presentazione di speciali pezzi da collezione e beauty experience dedicata all’applicazione dei cristalli. Storytelling con Vanessa Reidt, The Tenacious Blonde
Via Roma 339
The North Face – Dj set Dj Lupica
Dj Lupica porta l’energia della scena urbana all’interno di The North Face, tra hip hop, elettronica e sonorità contemporanee
Via Roma 326
Timberland – live set Dodo e Charlie
Live set del funambolico duo tra blues, country, swing e rock’n’roll
Via Roma 98
Victoria’s Secret – Ricami speciali
Ricamo personalizzato sulla lingerie acquistata
Piazza Carlo Felice 19
Zanivan – Via Roma, memoria e acconciatura
Presentazione del libro fotografico che ripercorre il rapporto tra la moda dei capelli e via Roma
ATTIVITÀ COMMERCIALI
APERTURE STRAORDINARIE SERALI
Alberto Marchetti (piazza C.L.N. 248) – Algozzini Gioielli (piazza San Carlo 141) – Antony Morato (via Roma 64/68) – Apple Store (via Roma 82) – Benetton (via Roma 121) – Bershka (via Roma 282) – Boutique Nespresso (via Roma 27) – Boutique Peserico (via Roma 101) – Calvin Klein (via Roma 12) – Camicissima (via Roma 306) – Cos (via Roma 325) – Damman Fréres (piazza San Carlo 177) – Boutique Dodo (via Roma 246) – Cioccolato A. Giordano (piazza Carlo Felice 69) – Domori (piazza San Carlo 177) – Durando (via Roma 77) – Floris House (via Roma 13) – Foot Looker (via Roma 54) – Fred Perry (via Roma 86) – Golden Point (via Roma 57) – Gucci (via Roma 112) – Guess (via Roma 357) – Gutteridge (via Roma 287) – H&M (via Roma 315) – Il Gramsci (via Gramsci 12A) – Iuman Intimissimi (via Roma 327) – Lindt (via Roma 342) – Luisa Spagnoli (via Roma 61) – Mango (via Roma 60) – OVS (via Roma 305) – Pastificio Defilippis dal 1872 (via Lagrange 39) – Piquadro (via Roma 330/332) – Posh (via Roma 218) – Profumeria Douglas (via Roma 95) – Rituals (via Roma 304) – Rocca Gioielli (via Roma 290) – Rossi Gioielli (via Roma 238) – Salmoiraghi&Viganò (via Roma 33) – Sisley (via Roma 46/48) – Starring snk (via Roma 55) – Stone Island (piazza San Carlo 167) – Strolli (via Roma 307) – Swatch (via Roma 351) – Twinset (via Roma 101) – Ypsilon (piazza San Carlo 176) – Yves Saint Laurent (via Roma 28) – Veralab (piazza C.L.N. 259) – Zara (via Roma 360) – Zucca (via Gramsci 12A).
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