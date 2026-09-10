Intensificati i controlli della polizia di frontiera a Bardonecchia: 4 arresti e 4 denunce

BARDONECCHIA – Quattro arresti e quattro denunce in stato di libertà: è questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla polizia di Stato alla frontiera di Bardonecchia tra il 15 agosto e il 1° settembre. Le operazioni, disposte dal dirigente della polizia di frontiera Michele Sole, hanno visto una intensificazione dei pattugliamenti e dei posti di blocco sui flussi in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per contrastare la criminalità transfrontaliera.

I controlli

Tra gli interventi di maggior rilievo spicca il fermo di un evaso, rintracciato grazie alla cooperazione in tempo reale con le forze di polizia francesi. L’uomo, sotto misura cautelare, si era liberato del braccialetto elettronico per tentare la fuga in Francia. L’azione congiunta lungo la linea di confine ha bloccato l’espatrio, portando al suo immediato deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti, gli agenti hanno perquisito un autobus di linea proveniente da Barcellona. A bordo è stato individuato un passeggero con un ingente quantitativo di marijuana, già suddivisa e sigillata in contenitori di vetro per eludere i controlli olfattivi. L’uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.

I controlli hanno portato anche all’arresto di due persone che tentavano di varcare il confine esibendo documenti d’identità falsi, e all’esecuzione di due ordini di carcerazione pendenti nei confronti di ricercati per reati pregressi, intercettati grazie alle verifiche nelle banche dati.

Infine, il quadro delle denunce si chiude con il fermo di un viaggiatore sorpreso in possesso di un coltello di grandi dimensioni senza giustificato motivo e di un altro individuo deferito durante i normali pattugliamenti della zona.

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