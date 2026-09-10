Il mistero dell’auto smontata apparsa in piazza Guala a Torino

TORINO – Sorpresa questa mattina in piazza Guala a Torino, dove è comparsa un’auto completamente smontata in mezzo alla strada. Non si tratta di un’auto vandalizzata, perchè il mezzo è completamente smontato, senza ruote, senza motore, senza sedili, senza cruscotto.

Sembrerebbe un’auto proveniente da uno sfasciacarrozze più che da un meccanico. La domanda però è: cosa ci fa in mezzo alla strada? Come ci è arrivata?

Il mistero dell’auto smontata

Dal ristorante il cui retro si affaccia proprio davanti al luogo in cui l’auto è stata lasciata raccontano che l’hanno trovata lì stamattina all’apertura ed aggiungono che è scomparso un mobiletto in ferro che tenevano fuori dal locale.

La polizia municipale, presente dall’alba per gestire le assegnazioni del banco del mercato, è stata avvisata ma per il momento non è ancora intervenuta.

L’auto è senza targa e l’interno, come si vede dalle foto in fondo all’articolo, è un crogiuolo di arredi smontati. A vederla così insomma quest’auto non sembra vittima di vandalismo e non sembra arrivare da un meccanico.

Da dove arriva l’auto?

L’ipotesi più probabile è quella di una scocca di auto che dovrebbe essere in uno sfasciacarrozze, ma in zona non ce ne sono.

Sotto l’auto si vede un carrello, il che fa pensare che in qualche modo la scocca sia stata trascinata fino al luogo del ritrovamento. Ma certo quel carrello da solo non può essere bastato allo spostamento, deve esserci stato un mezzo meccanico che l’abbia trascinata, magari un carro attrezzi.

Quello che è certo è che la vettura è fuori posto. Non è stata lasciata lì in maniera regolare, anche perchè occupa metà della carreggiata impedendo il passaggio delle auto nella via.

Per il momento insomma rimane il mistero.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese