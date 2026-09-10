Torino, violenta rissa tra gruppi finisce con lancio di bottiglie e spray al peperoncino: emessi 4 DACUR

TORINO – Nei confronti di quattro uomini, che avevano preso parte a una rissa in piazza della Repubblica nella notte di domenica, il questore di Torino, Massimo Gambino, ha emesso 4 Dacur (Divieto di accesso alle aree Urbane). I quattro soggetti hanno dai 18 ai 30 anni.

La rissa violenta

Erano circa le due di notte quando una lite tra due gruppi contrapposti è degenerata in una violenta rissa nel corso della quale sono state lanciate bottiglie di vetro ed è stato usato dello spray al peperoncino.

Poi, due degli uomini coinvolti si sono scagliati, colpendoli, contro gli agenti di polizia intervenuti per sedare la rissa. Due operatori di polizia sono ricorsi poi a cure mediche giudicate guaribili in 3 e 7 giorni. I contatti tra i due gruppi e la lite verbale sono successivamente proseguiti in piazza Emanuele Filiberto con scambio di ingiurie e minacce che non sono degenerati ulteriormente solo grazie all’intervento di numerose volanti della polizia di Stato.

I quattro soggetti coinvolti, tre dei quali con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rissa aggravata. Due di loro sono stati deferiti all’A.G. anche per resistenza e violenza o minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto per i quattro, con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Valutato che le condotte hanno costituito un grave pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica, perpetrate in orario notturno e in prossimità di esercizi pubblici, con concreto rischio per passanti e avventori dei locali e tenuto conto delle violenze nei confronti degli operatori intervenuti e della possibile reiterazione di analoghi comportamenti, il questore di Torino ha vietato ai quattro per tre anni l’accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento e lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi in specifiche aree della città. Nello specifico, il divieto riguarda alcune aree del Quadrilatero, di Borgo Valdocco e del quartiere Aurora.

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