A Misano vince Marc Marquez, cadono Bagnania e Bezzecchi

MISANO – Marc Marquez domina il MotoGp a Misano e balza in testa al campionato Mondiale. Lo spagnolo, dopo aver vinto la sprint, vince anche la gara. Dietro di lui il fratello Alex e Pedro Acosta. Quarto Aldeguer, quinto Martin e sesto Fernandez.

Male gli italiani. Bezzecchi cade già al primo giro, mentre Bagnaia lo imita al sesto. Per il piemontese un’altra stagione molto difficile.

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