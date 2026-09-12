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Moto Gp, Marc Marquez vince la Sprint Race a Misano, Bagnaia solo 13°

Marco Lovisolo

Pubblicato

18 minuti fa

il

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TORINO –  La Sprint Race del Gp di San Marino sul circuito di Misano è ancora roba sua. Il “cannibale” Marc Marquez dopo una partenza super mette dietro di sé Bezzecchi, che era in pole, e mantiene la guida della gara. Per lo spagnolo è la 6a vittoria Sprint quest’anno: il suo piano di rimonta prosegue e oggi guadagna quindi altri 5 punti sulla vetta del mondiale, portandosi a -14 da Martin, che ha chiuso in terza posizione oggi, dietro a Bezzecchi.

Per approfondire:

13° Pecco Bagnaia, partito al 14° posto.

Domani alle 14 la gara lunga.

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