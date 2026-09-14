All’aeroporto di Torino inaugurata la nuova base operativa Wizz Air

CASELLE TORINESE – È stata inaugurata oggi all’aeroporto di Torino la nuova base operativa Wizz Air.

Con l’arrivo e l’entrata in servizio del primo aeromobile basato presso lo scalo piemontese, prende ufficialmente il via una nuova fase di sviluppo che rafforza ulteriormente la connettività di Torino e del Piemonte verso l’Italia e l’Europa.

L’aeromobile

Il primo aeromobile di ultima generazione Wizz Air – l’A321Neo – è operativo da oggi dalla nuova base torinese e sarà affiancato da un secondo aeromobile a partire dal 25 ottobre 2026, portando a due gli aeromobili stabilmente basati presso l’Aeroporto di Torino.

L’investimento consentirà alla compagnia di ampliare significativamente il proprio network dallo scalo piemontese e di offrire complessivamente solo quest’anno in totale circa 1,3 milioni di posti in vendita, rafforzando il ruolo di Torino all’interno della rete Wizz Air.

Per celebrare l’inaugurazione della nuova base e questa nuova fase di crescita a Torino, Wizz Air ha inoltre lanciato una promozione speciale valida il 14 e 15 settembre 2026, con il 15% di sconto su voli selezionati da e per Torino, per viaggi compresi tra il 21 settembre e il 10 dicembre 2026.

L’inizio delle operazioni nel capoluogo piemontese segna anche un significativo ampliamento del network Wizz Air dalla città.

La nuova base torinese porterà in dote 10 nuove rotte:

Barcellona, da oggi 14 settembre, con 11 voli a settimana;

Bilbao, novità assoluta, da oggi 14 settembre con 3 voli a settimana;

Lamezia Terme, dal 25 ottobre, con 5 voli settimanali;

Madrid, dal 25 ottobre, con 4 voli settimanali;

Malaga, dal 26 ottobre, con 3 voli settimanali;

Napoli, dal 1° dicembre, con 7 voli settimanali;

Roma Fiumicino, dal 14 settembre, con 11 voli settimanali;

Sharm el Sheikh, dal 27 ottobre, con 2 voli settimanali;

Suceava, dal 18 dicembre, con 2 voli a settimana;

Valencia, dal 15 settembre, con 4 voli settimanali.

A queste novità, si affiancano le ulteriori quattro new entry per Breslavia, Danzica, Katowice e Praga, ski routes operative ogni sabato dal 16 gennaio 2027.

Il network da Torino comprende inoltre i collegamenti già operativi verso Bucarest, Budapest, Catania, Chisinau, Iasi, Londra Luton, Palermo, Tirana e Varsavia.

In questo modo, il network Wizz Air da Torino conta 23 rotte e 10 Paesi collegati, offrendo ai passeggeri un ventaglio ancora più ampio di destinazioni in Italia e in Europa, con collegamenti verso importanti città, capitali europee e mete turistiche.

L’apertura della base conferma la volontà di Wizz Air di investire nel territorio e di contribuire allo sviluppo della connettività tra il Nord Ovest e il Sud del paese. La presenza stabile di due aeromobili a Torino genererà 80 nuovi posti di lavoro diretti e circa 700 posti di lavoro indiretti nell’industria collegata, con ricadute positive sull’economia locale e sull’attrattività turistica e business del territorio.

Anche Torino Airport festeggia l’apertura della base Wizz Air e, fino a domani 15 settembre, offre a tutti i passeggeri uno sconto del 50% su tutti i parcheggi ufficiali di Torino Airport acquistati attraverso i suoi canali diretti (sito ecommerce e App).

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