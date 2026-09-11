Alba, gatto bloccato sul davanzale di una finestra al quinto piano: il padrone era partito lasciandolo sul balcone

ALBA – Il proprietario era fuori regione e il suo gatto, rimasto solo nell’appartamento di via Pinot Gallizio ad Alba, si è ritrovato bloccato sul davanzale di una finestra al quinto piano. A quanto ricostruito, l’animale era stato lasciato sul balcone e da lì aveva raggiunto il davanzale della finestra, senza però riuscire più a tornare indietro.

A notarlo era stata una cittadina, che già dalla mattina aveva visto il gattino affacciato verso la strada. Con il passare delle ore l’animale è apparso sempre più stremato e ha iniziato a miagolare, attirando l’attenzione della donna.

In serata sono intervenute le guardie zoofile del Nucleo operativo dell’Ente tutela animali ambiente, che hanno valutato la situazione e richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Alba.

I pompieri sono arrivati con due mezzi, tra cui un’autoscala, e hanno dovuto operare con particolare cautela. Il gattino, spaventato e affaticato, rischiava infatti di perdere l’equilibrio e precipitare nel vuoto. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerlo e a portarlo in salvo.

Il proprietario, contattato telefonicamente, ha spiegato di trovarsi fuori regione. Il gatto è stato quindi affidato temporaneamente a un parente.

Le guardie zoofile hanno annunciato ulteriori accertamenti sulle condizioni in cui l’animale veniva tenuto. Hanno inoltre ringraziato la cittadina che ha dato l’allarme e i vigili del fuoco per il tempestivo intervento.

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