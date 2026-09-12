TORINO – Grande soddisfazione per la comunità delle valli di Lanzo, nel Torinese. È stata inaugurata oggi la riapertura della tratta ferroviaria Germagnano-Ceres, sulla Torino-Ceres. La cerimonia è iniziata alle ore 15 alla stazione di Germagnano, con i saluti istituzionali delle autorità, alla presenza dell’assessore regionale Marco Gabusi.

Ecco il video della partenza del treno da Germagnano questo pomeriggio.

I cittadini presenti e i rappresentanti delle istituzioni hanno atteso la partenza del primo treno che ripercorre la tratta rinnovata, alle 15:30, con fermate effettuate a Funghera (frazione di Germagnano), Traves, Losa (frazione di Pessinetto), Pessinetto e Mezzenile. Il convoglio è giunto a Ceres alle 17. Ogni tappa è stata accompagnata da un momento di accoglienza, con foto ufficiali, organizzato dai rispettivi Comuni.

Ecco il video dell’arrivo del treno a Ceres questo pomeriggio.

Da domani tornano 8 collegamenti al giorno, anche nel weekend.

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