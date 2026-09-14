Aperte le iscrizioni ai concorsi per le scuole del Consiglio regionale per l’anno scolastico 2026-2027

Con l’inizio dell’anno scolastico 2026-2027 tornano i tre tradizionali concorsi promossi dall’Assemblea legislativa, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale.

I bandi sono:

Progetto di Storia contemporanea (46ª edizione): gli studenti potranno approfondire temi come i luoghi della memoria della Seconda guerra mondiale in Piemonte, il rapporto tra storia e sport e il voto alle donne nel 1946. Previsto anche un torneo di dibattito sull’uso dell’Intelligenza artificiale nella ricerca storica.

Diventiamo Cittadini Europei (43ª edizione): dedicato a temi di attualità europea quali cittadinanza e diritti, solidarietà tra Stati membri e politica comune di sicurezza e difesa dell’Unione europea.

Ragazzi in Aula (24ª edizione): percorso di educazione civica che permette agli studenti di conoscere da vicino il funzionamento del Consiglio regionale e dei processi democratici, lavorando su temi legati a usura, prevenzione, benessere e diritti umani.

Le iscrizioni, a cura dei docenti, dovranno essere effettuate entro le ore 12 del 26 novembre tramite la piattaforma MOON.

Ai vincitori saranno assegnati viaggi studio in primavera: Praga e Terezín o Trieste per il Progetto di Storia contemporanea, Strasburgo per Diventiamo Cittadini Europei e Roma per Ragazzi in Aula.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Consiglio regionale al link: https://www.cr.piemonte.it/cms/il-cittadino/visite-ed-eventi/spazio-ragazzi/concorsi-le-scuole

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese