Finge di essere un carabiniere e truffa un’anziana: arrestato 54enne torinese dopo cinque mesi

TORINO – Era aprile quando un’anziana della provincia di Verbania è stata contattata al telefono da un complice del 54enne torinese arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Domodossola. L’uomo, fingendosi un appartenente alle forze dell’ordine, le ha raccontato che era stato commesso un furto in una gioielleria utilizzando un’auto che in passato era stata intestata a lei.

Il falso carabiniere ha quindi spiegato alla donna che sarebbe stato necessario verificare i gioielli che aveva in casa, per accertare che non fossero tra quelli rubati.

Poco dopo la telefonata, il 54enne si è presentato a casa dell’anziana, sempre fingendosi un carabiniere. Con questo pretesto è riuscito a farsi consegnare 490 euro in contanti e circa 100 grammi di monili d’oro, per poi allontanarsi.

Dopo essersi resa conto di essere stata truffata, la donna ha presentato denuncia ai carabinieri. Agli investigatori ha fornito anche una descrizione dell’uomo che si era presentato alla sua porta.

Gli elementi raccolti sono stati incrociati con le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il racconto della vittima e l’analisi dei filmati hanno permesso ai militari di identificare il 54enne.

A circa cinque mesi dalla truffa, nei giorni scorsi è quindi scattato l’arresto. L’uomo è stato portato in carcere. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere coinvolto anche in truffe analoghe avvenute nelle province di Sondrio e Varese.

I carabinieri invitano a prestare la massima attenzione: nessun appartenente alle forze dell’ordine o avvocato si presenta a domicilio per chiedere denaro, gioielli o altri oggetti di valore. In caso di telefonate o visite sospette, bisogna interrompere la comunicazione, non aprire la porta e chiamare subito il 112.

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