Furto aggravato su auto: a Torino arrestato un uomo di 33 anni

TORINO – Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per furto aggravato su un’autovettura in sosta in zona San Salvario.

I fatti

A segnalare quanto stava succedendo è stato un cittadino che aveva notato un uomo infrangere il finestrino di una auto in sosta tra via Campana e via Madama Cristina.

​Il soggetto, dopo aver asportato dall’autovettura una busta della spesa contenente diversi indumenti e beni personali, si era allontanato nelle vie limitrofe. Gli agenti giunti sul posto, acquisite le testimonianze, hanno avviato le ricerche nell’area circostante.

​Più tardi, le pattuglie hanno individuato e bloccato il trentatreenne in via Principe Tommaso. L’uomo è stato trovato ancora in possesso della busta della spesa contenente l’intera refurtiva appena rubata che è stata poi restituita al legittimo proprietario.

​Alla luce degli elementi raccolti, il 33enne è stato arrestato per furto aggravato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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