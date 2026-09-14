Premosello Chiovenda, cercatore di funghi di 64 anni trovato morto in un dirupo

PREMOSELLO CHIOVENDA – Un cercatore di funghi, Roberto Bertani di 64 anni, è stato trovato senza vita in un dirupo all’alpe Lut nel territorio di Premosello Chiovenda, nel Verbano Cusio-Ossola.

Cosa è successo

Bertani si era allontanato dalla sua baita sopra Colloro per cercare funghi, ma non vi aveva fatto ritorno. L’allarme è stato lanciato dai famigliari. Le ricerche hanno coinvolto soccorso alpino, vigili del fuoco, soccorso alpino della guardia di finanza e carabinieri forestali: un grande dispiegamento di uomini e mezzi, ma il 64enne è stato purtroppo ritrovato morto.

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