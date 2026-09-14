CronacaTorino
Sinistro stradale a Basilea per il consigliere Angelo Catanzaro, portato in ospedale. Si interrompe il viaggio verso Strasburgo
Angelo Catanzaro era partito da Ivrea l’8 settembre con destinazione il Parlamento Europeo di Strasburgo per i diritti delle persone con disabilità
TORINO – Il consigliere comunale del Pd Angelo Catanzaro era partito da Ivrea l’8 settembre con destinazione il Parlamento Europeo di Strasburgo, dopo un percorso in triciclo attraverso la Svizzera e la Francia. L’obiettivo dell’iniziativa “Oltre i Limiti”, fortemente voluta dalla UIL di Ivrea e del Canavese e dalla UIL Pensionati Piemonte, è portare direttamente in Europa il tema dei diritti delle persone con disabilità, dell’inclusione, dell’autodeterminazione, della mobilità accessibile e del sostegno alle famiglie e ai caregiver.
Lo scontro a Basilea
Un viaggio che per Catanzaro si è purtroppo concluso.
Nella giornata di ieri, domenica 13 settembre, il consigliere è rimasto coinvolto in un sinistro a Basilea mentre proseguiva il suo viaggio in triciclo. Secondo quanto riportato da un comunicato pubblicato sui canali social, Angelo Catanzaro ha perso i sensi; è stato quindi immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale Universitario di Basilea, dove è stato sottoposto agli accertamenti e ai controlli sanitari del caso.
Dopo alcune ore di osservazione, Catanzaro è stato dimesso dall’ospedale e ha fatto rientro rientro a casa. Le sue condizioni sono attualmente buone e, dopo il forte spavento, sta meglio. Del resto, per il consigliere sono stati giorni particolarmente impegnativi: ha percorso oltre 300 chilometri in triciclo per mantenere alta l’attenzione sui diritti delle persone con disabilità.
Al momento dell’incidente erano presenti Adolfo Granito, presidente di ADA Piemonte e segretario della UIL Pensionati Torino, Livio Tesio, Davide Pistarino, Simone Andreello, impegnato nelle riprese del viaggio, e la moglie Laura, che hanno accompagnato Catanzaro nelle fasi del rientro.
Quanto avvenuto interrompe di fatto il viaggio in triciclo, ma non cancella il significato dell’iniziativa.
“È stato un grande spavento – fanno sapere le persone che sono con Angelo – ma la cosa più importante è che ora stia meglio ed è stato dimesso. Adesso pensiamo al suo rientro e alla sua salute.”
Catanzaro è al Cto di Torino per ulteriori accertamenti.
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