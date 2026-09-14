Sinistro stradale a Basilea per il consigliere Angelo Catanzaro, portato in ospedale. Si interrompe il viaggio verso Strasburgo

TORINO – Il consigliere comunale del Pd Angelo Catanzaro era partito da Ivrea l’8 settembre con destinazione il Parlamento Europeo di Strasburgo, dopo un percorso in triciclo attraverso la Svizzera e la Francia. L’obiettivo dell’iniziativa “Oltre i Limiti”, fortemente voluta dalla UIL di Ivrea e del Canavese e dalla UIL Pensionati Piemonte, è portare direttamente in Europa il tema dei diritti delle persone con disabilità, dell’inclusione, dell’autodeterminazione, della mobilità accessibile e del sostegno alle famiglie e ai caregiver.

Lo scontro a Basilea

Un viaggio che per Catanzaro si è purtroppo concluso.

Nella giornata di ieri, domenica 13 settembre, il consigliere è rimasto coinvolto in un sinistro a Basilea mentre proseguiva il suo viaggio in triciclo. Secondo quanto riportato da un comunicato pubblicato sui canali social, Angelo Catanzaro ha perso i sensi; è stato quindi immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale Universitario di Basilea, dove è stato sottoposto agli accertamenti e ai controlli sanitari del caso.

Dopo alcune ore di osservazione, Catanzaro è stato dimesso dall’ospedale e ha fatto rientro rientro a casa. Le sue condizioni sono attualmente buone e, dopo il forte spavento, sta meglio. Del resto, per il consigliere sono stati giorni particolarmente impegnativi: ha percorso oltre 300 chilometri in triciclo per mantenere alta l’attenzione sui diritti delle persone con disabilità.

Al momento dell’incidente erano presenti Adolfo Granito, presidente di ADA Piemonte e segretario della UIL Pensionati Torino, Livio Tesio, Davide Pistarino, Simone Andreello, impegnato nelle riprese del viaggio, e la moglie Laura, che hanno accompagnato Catanzaro nelle fasi del rientro.

Quanto avvenuto interrompe di fatto il viaggio in triciclo, ma non cancella il significato dell’iniziativa.

“È stato un grande spavento – fanno sapere le persone che sono con Angelo – ma la cosa più importante è che ora stia meglio ed è stato dimesso. Adesso pensiamo al suo rientro e alla sua salute.”

Catanzaro è al Cto di Torino per ulteriori accertamenti.

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