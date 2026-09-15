Aggredisce sanitari al Martini di Torino e tenta di prendere la pistola della guardia giurata: arrestato

TORINO – Momenti di tensione nei giorni scorsi al Pronto Soccorso dell’ospedale Martini di Torino, dove un 26enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito alcuni operatori sanitari e aver tentato di impossessarsi della pistola di una guardia giurata.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un paziente in evidente stato di agitazione, che stava avendo un comportamento aggressivo nei confronti del personale sanitario. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato San Paolo.

Il giovane, inizialmente sottoposto alle cure dei medici, ha continuato a essere molto agitato, tanto da rendere necessario l’intervento di più operatori per riuscire a contenerlo e permettere ai sanitari di proseguire con le cure.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il 26enne avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente alcuni operatori sanitari, lanciando anche alcuni oggetti. Avrebbe inoltre cercato più volte di alzarsi dalla barella e di rimuovere da solo i dispositivi sanitari che gli erano stati applicati.

La situazione è ulteriormente peggiorata quando il giovane è stato accompagnato all’esterno della sala emergenza. Qui avrebbe minacciato i presenti dicendo di voler prendere una pistola.

Poco dopo ha afferrato l’arma della guardia giurata in servizio all’ospedale, cercando di sfilarla dalla fondina. Tra i due è nata una breve colluttazione: la guardia giurata è riuscita a mantenere il controllo della pistola e a impedirne la sottrazione.

Gli agenti sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato il 26enne. Dopo gli accertamenti in Questura, il giovane è stato arrestato per lesioni a pubblico ufficiale e accompagnato nelle camere di sicurezza del commissariato San Paolo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. È stato inoltre denunciato per interruzione di pubblico servizio.

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