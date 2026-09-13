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I torinesi invadono il centro per l’inaugurazione di via Roma pedonale

Grande festa per l’inaugurazione
Gabriele Farina

Pubblicato

26 minuti fa

il

Foto ConfCommercio
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TORINO – E’ stato un bel successo la festa per l’inaugurazione della “nuova via Roma”, la via centrale di Torino completamente (e finalmente) pedonalizzata. La festa ha preso il via con il taglio del nastro ad opera del sindaco Stefano Lorusso e poi una lunga serata diffusa tra musica, teatro e cinema.

Per approfondire:

Sono migliaia i cittadini torinesi che hanno invaso le strade del centro per godersi gli spettacoli di teatro, i concerti, gli eventi di danza, le proiezioni cinematografiche…

Preso d’assalto il pianoforte a coda di libero utilizzo e grande successo anche per il Blue Bar, lo storico bar di Profondo rosso tornato a vivere per una notte (c’è chi è arrivato anche da altre regioni d’Italia per prendere proprio lì un vermouth o un gelato).

Foto di Antonella Luongo

Per tutti foto e selfie che nella serata hanno invaso i social. Grande soddisfazione per Confocommercio , che ora si augura che la nuova via Roma venga vissuta e affollata così ogni giorno dell’anno.

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