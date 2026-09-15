Brusasco, cani tra feci e rifiuti e pecore magre: 76enne denunciato

BRUSASCO – Due cani trovati tra feci e rifiuti, all’interno di baracche fatiscenti, e alcune pecore giudicate troppo magre e prive di denuncia. È quanto avrebbero accertato le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia durante un controllo in un orto alla periferia di Brusasco, nel Torinese, effettuato dopo una segnalazione.

Gli animali sono stati posti sotto sequestro dagli investigatori zoofili, che hanno contestato al proprietario, un 76enne, il reato di maltrattamento di animali. Secondo quanto riferito dall’associazione, al momento di portare via i cani l’uomo avrebbe minacciato le guardie, dicendo che avrebbe impugnato un forcone se avessero prelevato gli animali. Per questo nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Le guardie zoofile hanno quindi trasmesso gli atti alla Procura di Ivrea, chiedendo la convalida del sequestro e la possibilità di prendere in custodia gratuitamente gli animali. Hanno inoltre chiesto un mandato per poter procedere al loro prelievo in condizioni di sicurezza.

Secondo Stop Animal Crimes Italia, però, dopo la trasmissione degli atti le guardie non sarebbero più state coinvolte nelle indagini. La Polizia Locale di Brusasco avrebbe riferito all’associazione che gli accertamenti sarebbero stati delegati ai Carabinieri Forestali, mentre la situazione sarebbe già nota da mesi anche all’Asl veterinaria.

“Situazione nota da anni”

L’associazione sostiene che la situazione del 76enne fosse conosciuta da tempo. Secondo quanto riferito, nell’area sarebbero state costruite negli anni diverse baracche abusive utilizzate per tenere animali da cortile e da reddito, con cani impiegati come guardia e detenuti, sempre secondo l’associazione, in condizioni igieniche precarie.

La vicenda, inoltre, non sarebbe nuova. Due anni fa dallo stesso orto era stato prelevato un cane in gravi condizioni, poi affidato a un’associazione. Secondo Stop Animal Crimes Italia, da allora la situazione non sarebbe sostanzialmente cambiata.

“I cani sono rimasti lì per quasi un mese”

L’associazione lamenta in particolare i tempi del prelievo degli animali. Secondo quanto riferito, nonostante il sequestro e l’avvio dell’iter per un’ordinanza comunale legata anche all’abusivismo e all’abbandono di rifiuti, i due cani sarebbero rimasti nelle baracche per quasi un mese.

Stop Animal Crimes Italia afferma inoltre di non avere ancora informazioni sulla destinazione degli animali, sull’eventuale rintraccio del 76enne e sull’esito del procedimento. L’associazione teme anche che i cani possano rimanere nella disponibilità dell’indagato e che il procedimento possa essere archiviato.

Il confronto con la Procura

Proprio per discutere la gestione di questi casi, Stop Animal Crimes Italia ha chiesto un incontro con la Procuratrice di Ivrea. L’associazione intende chiedere un maggiore coinvolgimento delle proprie guardie nelle indagini sui reati contro gli animali e il riconoscimento delle loro competenze.

Nel comunicato, Stop Animal Crimes Italia critica anche il ruolo delle Asl veterinarie nelle indagini sul maltrattamento animale, sostenendo che in alcuni casi la loro interpretazione del reato sarebbe più restrittiva rispetto a quella della giurisprudenza. L’associazione richiama anche la sentenza della Cassazione relativa al caso Green Hill e sostiene la necessità di distinguere i compiti sanitari e amministrativi delle Asl dalle attività di accertamento dei reati di maltrattamento.

In attesa del confronto con la Procura, le guardie zoofile annunciano che continueranno i controlli nell’area dell’Alto Canavese e del Chivassese e chiedono di essere coinvolte maggiormente nelle attività delle autorità. Resta ora da chiarire quale sarà la destinazione degli animali e quale sarà l’esito del procedimento penale.

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