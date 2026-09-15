Leroy Merlin, al via la selezione di Allievi manager e Manager Vendite anche a Torino e provincia

TORINO – Leroy Merlin avvia una nuova campagna di assunzioni in tutta Italia e apre le selezioni per Allievi Manager e Manager di Negozio. L’obiettivo è rafforzare gli organici e offrire opportunità di crescita sia a giovani neolaureati sia a professionisti con esperienza nel settore retail e nella grande distribuzione.

Per i giovani è previsto il percorso “Talentiamo”, dedicato agli Allievi Manager. Si tratta di un programma di formazione della durata di 12 mesi, durante il quale i partecipanti saranno affiancati da tutor e coinvolti direttamente nella gestione dei team e nelle attività commerciali dei negozi.

L’inserimento iniziale prevede un contratto a tempo determinato di 12 mesi, al III livello del CCNL DMO, con una RAL di 29.584 euro. Il percorso è finalizzato alla successiva stabilizzazione con un contratto a tempo indeterminato. Tra i benefit sono previsti anche contributi per l’affitto, premi collettivi e la possibilità di partecipare al piano di azionariato diffuso.

La seconda ricerca riguarda invece i Manager di Negozio, rivolta a chi ha già maturato esperienza nel retail o nella grande distribuzione. La figura avrà il compito di coordinare i reparti, guidare i team e contribuire alle strategie commerciali, con l’obiettivo di migliorare risultati e redditività del punto vendita.

In questo caso l’azienda propone un contratto a tempo indeterminato, con inquadramento al primo livello del CCNL DMO e una RAL compresa tra 34.500 e 45.000 euro. Sono previsti inoltre un sistema di incentivi legato ai risultati, la partecipazione all’azionariato del Gruppo Adeo, programmi di welfare e assistenza sanitaria integrativa.

La campagna di recruiting si inserisce nella politica di crescita professionale di Leroy Merlin, che punta a favorire percorsi di carriera basati su formazione, responsabilità e lavoro di squadra, con l’obiettivo di valorizzare le competenze dei propri collaboratori.

Come candidarsi

Le selezioni per Allievo/a Store Manager sono aperte su tutto il territorio nazionale.

Candidati come Allievo/a Store Manager

Sono aperte anche le candidature per la posizione di Manager di Negozio.

Candidati come Manager di Negozio

Per tutte le altre opportunità professionali è possibile consultare il sito career di Leroy Merlin.

Leroy Merlin – Lavora con noi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese