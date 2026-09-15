San Germano Chisone, cade in mountain bike nei boschi: 42enne ferito alla gamba, salvato dall’elisoccorso

SAN GERMANO CHISONE – Una profonda ferita alla gamba e una forte perdita di sangue dopo una caduta in mountain bike. È rimasto ferito così un uomo di 42 anni, soccorso nella serata di ieri, 14 settembre, nei boschi di San Germano Chisone, in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere.

L’allarme è scattato intorno alle 19. L’uomo era caduto durante un’escursione e, oltre alla ferita alla gamba, aveva riportato un’importante emorragia. Mentre i soccorsi erano già in arrivo, la Centrale Operativa 118 lo ha guidato telefonicamente nelle prime manovre per cercare di fermare il sanguinamento. Il 42enne è così riuscito a mettere in atto le procedure necessarie per contenere la perdita di sangue in attesa dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati il medico del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero e un tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, che hanno raggiunto l’uomo nel bosco e valutato le sue condizioni.

A rendere ancora più delicato l’intervento c’era però il terreno particolarmente impervio e il rapido arrivo del buio. Per questo è stato deciso di non perdere tempo e procedere al recupero immediato con il verricello dell’elicottero.

L’operazione si è conclusa nelle ultime fasi di luce, permettendo di portare rapidamente il ferito fuori dalla zona boschiva. L’uomo è stato quindi trasferito in ospedale in codice giallo.

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