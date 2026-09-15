Scoperta una discarica abusiva da mille metri cubi a Bellinzago Novarese: sequestrata l’area

BELLINZAGO NOVARESE – Una vasta area trasformata in un deposito di rifiuti, con circa mille metri cubi di materiali abbandonati, è stata scoperta dai Carabinieri Forestali a Bellinzago Novarese. Nell’area erano presenti rifiuti di diverso tipo, alcuni dei quali pericolosi, oltre a veicoli fuori uso, pneumatici e materiale elettronico.

Il controllo è scattato dopo alcune segnalazioni sulla presenza di cumuli di rifiuti, materiali e attrezzature. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Forestale di Oleggio, insieme alla Polizia Locale di Bellinzago Novarese, all’Asl Novara e ai Vigili del Fuoco. Questi ultimi erano già interessati alla zona a seguito di un incendio che nei mesi precedenti aveva coinvolto una parte dell’area.

Durante il sopralluogo, i militari, accompagnati dai tre conduttori del terreno, hanno trovato una situazione di forte degrado, con ingenti quantità di rifiuti distribuite sul terreno.

Tredici veicoli abbandonati

Tra i materiali individuati c’erano 13 veicoli fuori uso, lasciati direttamente sul terreno. Secondo i militari, la loro presenza comportava anche il rischio di contaminazione del suolo a causa della possibile fuoriuscita di oli e altri liquidi presenti nei motori.

Nell’area sono stati inoltre trovati cassoni pieni di metalli, plastica e imballaggi, oltre a pneumatici, tessuti e rifiuti elettronici, tutti accatastati sul terreno.

Dalle prime verifiche, i materiali sembrerebbero essere riconducibili alle attività circensi svolte dai tre conduttori dell’area.

Alla luce di quanto accertato, i Carabinieri Forestali hanno posto sotto sequestro l’intero quantitativo di rifiuti. I tre soggetti sono stati denunciati alla Procura di Novara e risultano indagati, in concorso tra loro, per abbandono di rifiuti e gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Accertamenti anche sulle strutture

Le verifiche non si sono però concluse con il sequestro dei rifiuti. Sono stati avviati ulteriori accertamenti, insieme agli uffici tecnici competenti, per verificare la regolarità di alcune strutture edilizie presenti nell’area.

Sotto esame anche una conduttura di scarico sul terreno, collegata a un container utilizzato come servizio igienico. Gli accertamenti dovranno stabilire se anche queste strutture e gli scarichi siano conformi alle norme.

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