Torino, anche Sara Diena cerca casa. La capogruppo AVS in consiglio comunale: “Affitti troppo alti”

TORINO – “Sono alla ricerca disperata di una stanza singola a Torino. Cerco anche bilocali o monolocali, ma solo per sport: tanto i prezzi sono troppo alti”. Con queste parole, affidate a una storia su Instagram, Sara Diena, capogruppo di Avs in Consiglio comunale, ha lanciato un appello ad amici e follower perché è alla ricerca di una casa dove andare a vivere da sola.

Una situazione che può sembrare normale per una giovane nata nel 2000, ma che finisce per diventare anche una fotografia del caro-affitti a Torino. Diena cerca nelle zone di Centro, San Salvario, Cenisia, Cit Turin, San Paolo, San Donato e Porta Palazzo. Il budget è di 600 euro al mese per vivere da sola e 450 euro con un coinquilino.

“Il punto non è trovare qualcosa, ma una casa o una soluzione che abbia una dignità proporzionale alla spesa”, spiega Diena. “I prezzi sono fuori mercato, in troppi casi non bastano 450 o 600 euro”.

La storia, racconta a La Stampa, era nata semplicemente come “un appello per gli amici”. Ma la ricerca di una casa le ha fatto toccare con mano un problema che riguarda una platea molto più ampia. “Se faccio fatica a trovare casa io, che sono una privilegiata rispetto a tanti altri perché sono sia una studentessa sia una lavoratrice, ecco che l’emergenza per le famiglie diventa realtà”, sottolinea.

Diena precisa di non considerarsi privilegiata per il reddito: “Non ne ho uno: prendo i gettoni in Consiglio comunale, ma non è considerato come uno stipendio fisso per un affitto”. Il problema, secondo la consigliera, riguarda anche il modo in cui il mercato degli affitti sta cambiando.

“Sempre più case agli studenti, famiglie in difficoltà”

“Sempre più persone preferiscono dare casa in affitto agli studenti”, sostiene Diena. Una situazione che penalizzerebbe soprattutto famiglie e lavoratori, sempre più in difficoltà nel trovare un’abitazione stabile a prezzi sostenibili.

“Sempre più persone affittano a studenti e non a famiglie o lavoratori che così trovano sempre più difficile pensare di vivere e radicarsi a Torino”, afferma. E arriva a parlare di un effetto sul mercato immobiliare: “Gli studenti inquinano il mercato immobiliare. Torino non è ancora Milano, ma rischia di prendere la stessa direzione”.

Il tema è particolarmente delicato per Diena anche per il ruolo che ricopre: Avs fa parte della maggioranza che governa Torino e in Comune ha la delega sull’abitare, affidata all’assessore Jacopo Rosatelli.

“Serve un cambio di passo”

Sul fronte delle soluzioni, Diena ricorda le iniziative portate avanti dal suo partito e dalla maggioranza. “A livello nazionale abbiamo depositato la legge sulla casa, ma non è stata mai discussa”, spiega. A livello comunale, invece, “procede la messa a terra della delibera di iniziativa consiliare sulla casa, a prima firma Cerrato del Pd, e con lei quella di Vuoti a Rendere”.

Il percorso, però, procede lentamente. La delibera di Vuoti a Rendere è stata presentata nel 2024, mentre il Piano Casa del capogruppo Pd Luca Cerrato, nella versione emendata e ridimensionata, è stato approvato dal Consiglio comunale a fine settembre 2025. Da allora ci sono stati incontri e passaggi amministrativi, ma ancora poche ricadute concrete.

Intanto il problema resta quello di chi deve trovare una casa e non riesce a farlo a un prezzo sostenibile. “Il rapporto tra il costo degli affitti e i salari è sempre più sbilanciato: serve un cambio di passo per non diventare come Milano”, ribadisce Diena.

E così la ricerca personale di una stanza diventa, suo malgrado, anche il racconto di una difficoltà molto più ampia: quella di studenti, lavoratori e soprattutto famiglie che rischiano di non potersi più permettere di vivere a Torino.

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